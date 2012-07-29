درج نام فرزندخوانده در شناسنامه والدین جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعد از ظهر یکشنبه در ادامه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: خداوند در آیات 4 و 5 سوره احزاب به سه خرافه از خرافات زمان جاهلیت اشاره کرده که در جلسات قبلی دو خرافه اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته است.



وی سومین خرافه زمان جاهلیت را در مورد فرزند خواندگی دانست و تاکید کرد: در میان عرب جاهلی معمول بوده که بچه‌های دیگران را به عنوان فرزند خود تلقی می‌کردند و هیچ تفاوتی میان بچه فرزند خوانده و فرزند اصلی نبود و تمام احکام نسب در آنجا نازل شد.



این مرجع تقلید تاکید کرد: قرآن فرمود فرزندخوانده بچه‌های نسبی نیستند و نباید اینها را فرزند واقعی خودتان بدانید.



به گفته آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی فرزند بودن قراردادی نیست، همان طور که مادر بودن قراردادی نیست.



وی در مورد حساسیت این موضوع در قرآن کریم اظهار داشت: قرآن در این زمینه سخت گیری می‌کند و می‌فرماید اگر یک وقتی حواس والدین نباشد و به فرزند اصلی خودش فرزندخوانده خطاب کند اشکالی ندارد اما اگر پسرخوانده را به عنوان پسر خطاب کند این گناه است و مجازات دارد.



این استاد برجسته حوزه به تفکیک مسائل قراردادی و واقعی اشاره کرد و گفت: زورگویان دنیا که اهل منطق نیستند خیلی چیزهای که واقعیت دارد را تبدیل به قراردادی کردند، مثلا آمریکا می‌گوید فلان گروه در لیست تروریست‌های ماست و فردا می‌گوید چون با ما قول و قرار گذاشتند از لیست خارج شدند.



وی ادامه داد: تروریست واقعی کسی است که در جایی بمب‌گذاری می‌کند یا به خودش بمب می‌بندد و خودش و دیگران را منفجر می‌کند. این حرف آمریکایی‌ها از حرفهای بی‌منطقی است که خیلی ها گوش می‌دهند ولی تعجب نمی‌کنند.



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه مسئله فرزند بودن و پدر و مادر بودن قراردادی و لفظی نیست در مورد تحویل کودک از برخی مراکز پرورشی اظهار داشت: در اینجا مشکلات محرمیت وجود دارد که باید حل شود.



وی درج نام فرزند خوانده در شناسنامه والدین غیرواقعی را جایز ندانست و گفت: گاهی بهزیستی اعلام می‌کند که در صورت درج نام کودک در شناسنامه افراد، بچه را به آنها واگذار می‌کند و یا والدین غیرواقعی تمایل داشته باشند اسم کودک را در شناسنامه بنویسند که این کار جایز نیست و نسب بهم می‌خورد.



به گفته این مرجع تقلید فرزند خوانده‌ها بالاخره می‌فهمند که فرزند خوانده هستند و با این قضیه کنار می‌آیند که این پدر و مادر او والدین عاطفی هستند نه واقعی، بنابراین نباید مسئله نسب را دگرگون کرد و تغییر داد، برای اینکه نسب در اسلام احکام بسیاری دارد و مسئله قراردادی نیست.

