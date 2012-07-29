استکبار با ریختن خون مسلمانان، نسل کشی و کشتارهای جمعی راه به جایی نخواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد طاهری ظهر یکشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: گسترش بیداری اسلامی در دنیا باعث شده غرب به هراس افتد و با اقداماتی مانند کشتار مسلمانان، نسل کشی و ... جلوی این رخداد بزرگ را بگیرد.

وی گفت: استکبار باید قبل از اینکه خشم مسلمانان بیشتر از این شعله ور شود دست از مسلمان کشی بردارد.

وی افزود: آمریکا با منصوب کردن افراد دست نشانده خود به عنوان رهبران کشور میانمار و حمایت از افراطیون بودایی هدایت کننده اصلی قتل عام مردم مسلمان این کشور است.

دبیر حزب موتلفه اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: جای بسی تاسف است که جوامع بین ‌الملل در زمینه کشتار مردم بیگناه و مسلمان میانمار هیچگونه واکنشی از خود نشان نمی‌ دهند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با مطرح کردن جنایات آمریکا علیه مسلمانان بیگناه در سازمان کنفرانس اسلامی فشار حاکم بر مردم میانمار را تا حد زیادی کاهش دهد و کشورهای اسلامی را به حمایت از قربانیان این جنایت وادار کند.

وی افزود: فاجعه نسل‌ کشی امروز مردم مسلمان میانمار تنها متعلق به جهان اسلام نیست بلکه مربوط به همه انسان ‌های حق طلب است.

طاهری اظهار داشت: حزب موتلفه اسلامی سیستان و بلوچستان نیز همگام با سایر اقشار مردم و تشکل های سیاسی ایران اسلامی، اعمال ننگین استکبار در قتل عام مردم بی گناه میانمار را محکوم کرده و از مجامع بین المللی بویژه ملت های مسلمان درخواست دارد اقدامی جدی برای پیشگیری از این جنایات و محکومیت افراطیون انجام دهند.