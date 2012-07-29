برگزاری جشنواره پیامک ادبی رضوی در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رسولی افزود: این جشنواره از مجموع برنامه های موضوعی دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) به مناسبت میلاد امام هشتم و حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می شود.

وی اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه اطهار(ع) بویژه ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام علی ابن موسی الرضا(ع)، را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره ذکر کرد.

رسولی،‌ شناسایی و ارج نهادن به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده‌تر این آثار، استفاده از ظرفیت‌های متنوع آفرینش‌ها و کوتاه‌ نویسی‌های ادبی با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی را نیز از دیگر اهداف جشنواره بیان کرد.

سرپرست روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، با اشاره به محورهای برگزاری جشنواره گفت:‌ تک ‌بیت‌ها و جملات ادبی با موضوع حال و هوای عرفانی بارگاه و صحن و سرای حضرت امام رضا(ع)، تمثیل‌ها، رؤیا‌پردازی‌ها و صور خیال و سایرآرایه‌های ادبی در شعر و نثر، زندگی‌نامه، سفرتاریخی امام رضا (ع) به ایران، جملات کوتاه با الهام از روایات و احادیت مرتبط با امام رضا (ع) با ذکر منبع روایات را از محور های این جشنواره است.

وی خاطرنشان کرد:‌ علاقه مندان پیامکهای خود را بین 25 تا 150 کاراکتر به زبان فارسی (بدون احتساب مشخصات) تا اول شهریور ماه با ذکر مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، نام شهرستان، شماره تلفن ثابت به شماره 30007476 ارسال کنند.

آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران حائز رتبه برتر شد

در ششمین جشنواره دانش آموزان با نیازهای ویژه اداره آموزش و پرورش استثنایی کشور، شهر تهران با 26 اثر برتر مقام اول را به دست آورد.

دانش آموزان استثنایی شهر تهران با 26 اثر برتر مقام نخست در ششمین جشنواره هنر های دستی - تجسمی کشور را کسب کردند و همچنین استان کرمان با 21 اثر و اصفهان 18 اثر به ترتیب حائز مقام های دوم و سوم شدند.

در این جشنواره علاوه بر دانش آموزان برتر از تمام شرکت کنندگان تقدیر و تندیس جشنواره به رسم یاد بود تقدیم شد.

ششمین جشنواره هنرهای دستی و تجسمی و همچنین سومین دوره مسابقات ادبی در دو بخش پسران و دختران در گروه های جسمی- حرکتی، نا شنوا، نابینا و کم توان ذهنی به میزبانی اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران برگزار شد.

پروژه گازرسانی به بخش رودبار قصران با سرعت در حال اجراست

فرماندار شهرستان شمیرانات با بیان اینکه پروژه گازرسانی به بخش رودبارقصران در این شهرستان به علت باریکی مسیر و تردد زیاد گردشگران با مشکلاتی روبرو است، گفت:‌ پروژه گازرسانی به بخش رودبار قصران با وجود همه مشکلات با سرعت در حال اجراست.

محمد معتقد لاریجانی‌ افزود: شهرداری در حال حاضر در حال اجرای عملیات تعریض جاده به منظور اجرای عملیات لوله گذاری است که از این طریق اجرای پروژه گازرسانی سرعت بیشتری می یابد.

وی باریکی مسیر و شلوغی و تردد بسیار زیاد گردشگران در مسیر منتهی به بخش رودبارقصران را از جمله مشکلات اجرای پروژه گازرسانی عنوان کرد و گفت:‌ با توجه به همه مشکلات عملیات گازرسانی با سرعت در حال اجرا است.

لاریجانی ادامه داد:‌ بهره مندی از گاز شهری از جمله مطالبات مردم در بخش رودبارقصران است که نهادهای دولتی تمام تلاش خود را به منظور تامین گاز شهری انجام می دهند.

وی بیان کرد: سرعت اجرا پروژه به گونه ای است که پیش بینی می شود تا قبل از شروع فصل سرما پروژه ها پایان یابد.

فرماندار شهرستان شمیرانات افزود:‌ به زودی به شهر اوشان گازرسانی شده و در ادامه برنامه شهرهای فشم و میگون نیز از گاز شهری بهره مند می شوند.

حوادث تهران یک کشته و 6 مجروح به همراه داشت

وقوع 81 آتش سوزی و 84 حادثه گوناگون دیگر در 24 ساعت گذشته در تهران باعث جان باختن یک نفر و آسیب دیدن 6 نفر شد.

آتش نشانان با اجرای عملیات امداد و نجات در آتش سوزی ها و دیگر حوادثی که در 24 ساعت گذشته در کلانشهر تهران رخ داد موفق شدند 37 شهروند را که در این حوادث گرفتار شده بودند نجات دهند.

بر اساس این گزارش، 11 واحد مسکونی، 9 دستگاه وسیله نقلیه و 3 واحد تجاری از جمله موارد آتش سوزی در این مدت بود که با حضور بموقع، آتش نشانان همه آنها را کاملاً خاموش کردند.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 10 حادثه رانندگی، 7 حادثه آسانسور، 4 حادثه نشت گاز، 4 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 4 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و دو حادثه نشت آب در منازل انجام دادند.