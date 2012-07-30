96 نفر از ارازل و اوباش در پارکها و تفرجگاه های اصفهان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی بختیاری با بیان اینکه 96 نفر از اراذل و اوباش،مزاحمان نوامیس مردم، معتادان و خرده فروشان مواد مخدر و سارقان سابقه دار در 48 ساعت گذشته در پارک‌ها و تفرجگاه های اصفهان دستگیر شدند، اظهار داشت: این متهمان در پی اجرای طرح پاک‌سازی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها توسط مأموران کلانتری‌ها و نیروهای کمکی یگان امداد دستگیر شدند.

وی افزود: در بازرسی بدنی از متهمان 18 قبضه سلاح سرد، مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک، هروئین و شیشه به همراه ترازوی مخصوص توزین مواد مخدر و تعدادی آلات و ادوات استعمال شیشه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان یادآور شد: تمام دستگیرشدگان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی از همکاری و مشارکت خوب مردم با مأموران این فرماندهی در اجرای طرح مذکور تقدیر و تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده توزیع مواد مخدر و هرگونه جرمی مراتب را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان و مجرمان اقدام لازم صورت گیرد.

محموله نوشابه های انرژی‌زای قاچاق در اصفهان توقیف شد



فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: یک محموله قاچاق حاوی 10 هزار قوطی نوشابه انرژی‌زای خارجی با تلاش مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه توقیف شد.

غلام عباس بلفکه با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی طرح کنترل خودروهای عبوری به منظور برخورد با قاچاقچیان کالا مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی روز گذشته این عملیات را انجام دادند.

وی افزود: مأموران این فرماندهی روز گذشته در این عملیات در محور پلیس راه اصفهان-تهران به دو دستگاه اتوبوس اسکانیا مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه گفت: مأموران در بازرسی از قسمت بار اتوبوس تعداد 10 هزار قوطی نوشابه انرژی‌زای خارجی که فاقد مدارک لازم گمرکی و به صورت قاچاق وارد کشور شده بود را کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این محموله 300 میلیون ریال تخمین زده شد، گفت: در این رابطه سه نفر به نام‌های 'میثم و سیاوش-ن' و 'اژدر- ب' که مالکیت این محموله را بر عهده گرفته بودند، دستگیر شدند.

بلفکه یادآور شد: کالاهای قاچاق کشف شده به گمرک تحویل و دستگیر شدگان هم برای سیر مراحل قانونی همراه پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

یک زن رمال با درآمد ماهیانه 20 میلیون ریال دستگیر شد



فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: یک زن رمال با درآمد ماهیانه بیش از20 میلیون ریال در شاهین شهر اصفهان دستگیر شد.

غلام عباس بلفکه افزود: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت زنی فالگیر با نام 'ن'موضوع در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران در حال انجام تحقیقات بودند که یک زن با ارائه شکایتی عنوان داشت که مورد اغفال این زن رمال قرار گرفته و مدتی است که مبالغی را به وی داده ولی تا امروز هیچ اثری در زندگی‌اش از این بابت مشاهده نشده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: با شکایت و اظهارات این زن، مأموران با هماهنگی مقام قضایی با همکاری پلیس زن در عملیاتی غافلگیرانه وارد منزل این رمال شدند و ضمن دستگیری متهم تعداد زیادی وسایل مخصوص رمالی به همراه کتاب دعا و طلسم را کشف و ضبط کردند.

وی با بیان اینکه این زن با سوء استفاده از سادگی زنان و فریب افراد ساده لوح ثروت هنگفتی به جیب زده بود،گفت: متهم در بازجویی‌ها درآمد ماهیانه خود را از این کار 20 میلیون ریال عنوان کرد.

بلفکه یادآور شد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی و سپس با قرار صادره روانه زندان شد.