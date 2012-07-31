70 درصد آلودگی اهواز ناشی از فعالیتهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا لاهیجان زاده صبح سه شنبه در دیدار با مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز افزود: بر اساس استاندارد محیط زیست سازمان ملل متحد سرانه فضای سبز شهری باید برای هر نفر بین 20 تا 25 متر مربع باشد این در حالی است که بنا به مطالعات انجام شده این سرانه برای هر شهروند اهوازی 11.07متر مربع است.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهر اهواز افزایش سالیانه یک متر مربع فضای سبز شهری است، تصریح کرد: توسعه و گسترش فضای سبز شهری از طریق تبدیل عرصه ها و اراضی خالی موجود در سطح شهر به پارک محله ای با مشارکت واحدهای صنعتی بزرگ استان یکی از راهکارهای قابل اجرا در این زمینه به شمار می رود.



لاهیجان زاده گفت: با توجه به اینکه درصد بالایی از آلودگی در این کلان شهر برگرفته از فعالیتهای صنعتی است باید شرکتهای فعال در این محدوده ها مشارکت عمده ای در امر توسعه فضای سبز شهری داشته باشند.



مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز نیز در ادامه این نشست گفت: در دو سال گذشته حدود 12 میلیون متر مکعب متر مربع فضای سبز ایجاد شده و هم اکنون سرانه هر نفر 11.07 متر مربع است.



فرزاد پویان افزود: هزینه نگهداری فضای سبز شهر اهواز 300 میلیارد ریال است که به صورت کامل از سوی شهرداری پرداخت می شود.



وی گفت: در حال حاضر 17 مکان با کاربری فضای سبز در سطح مناطق هشت گانه شهرداری که قابلیت تبدیل شدن به فضای سبز دارند.



در این نشست مقرر شد تا نقشه اجرایی مکانهای پیشنهادی که برای ایجاد پارک محله ای در سطح هشت منطقه شهری از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز در اختیار شرکت ملی مناطق نفتخیز قرار گیرد تا نسبت به اجرایی شدن آن در سطح شرکتهای تابع مشارکت شود.