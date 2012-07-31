  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

«همایش عمری با قرآن» برگزار می شود

«همایش عمری با قرآن» برگزار می شود

«یازدهمین همایش عمری با قرآن» به منظور تجلیل از پیشکسوتان و خادمان قرآنی، به همت فرهنگسرای قرآن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از «آیت الله قاسم خزعلی» به عنوان حافظ و مفسر، «استاد عبدالحمید آیتی» مترجم، «دکتر حسین ساری» مدیر قرآنی، «استاد محمد حاجی کتابی» استاد و داور قرآنی، «استاد سید داوود میرباقری» هنرمند قرآنی  و «نهله غروی نائینی» به عنوان فعال امور بانوان قرآنی تجلیل و تقدیر خواهد شد. همچنین در این مراسم برای نخستین بار از قاری شهید «حسین محمدی» نیز تجلیل خواهد شد.

«یازدهمین همایش عمری با قرآن» روز جمعه 13/5/91- ساعت 17:30 در فرهنگسرای اندیشه به نشانی: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار می شود.
 

کد مطلب 1662505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها