«همایش عمری با قرآن» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از «آیت الله قاسم خزعلی» به عنوان حافظ و مفسر، «استاد عبدالحمید آیتی» مترجم، «دکتر حسین ساری» مدیر قرآنی، «استاد محمد حاجی کتابی» استاد و داور قرآنی، «استاد سید داوود میرباقری» هنرمند قرآنی و «نهله غروی نائینی» به عنوان فعال امور بانوان قرآنی تجلیل و تقدیر خواهد شد. همچنین در این مراسم برای نخستین بار از قاری شهید «حسین محمدی» نیز تجلیل خواهد شد.

«یازدهمین همایش عمری با قرآن» روز جمعه 13/5/91- ساعت 17:30 در فرهنگسرای اندیشه به نشانی: خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار می شود.

