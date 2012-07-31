220 میلیون نشاء به روش صنعتی در هرمزگان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش صادقی با اشاره به اینکه مکانیزه کردن نشاء کمک بزرگی به کاهش هزینه تولید محصولات سبزی وصیفی می کند، عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال 220 میلیون نشاء به روش صنعتی در استان هرمزگان تولید شود.

وی افزود: سال زراعی گذشته نیز 200 میلیون نشاء به روش صنعتی در سطح این استان تولید و توزیع شد که این امر در راستای کاهش هزینه تولید محصولات صیفی و افزایش درآمد بهره برداران انجام شد.

وی، با بیان اینکه سالانه بیش از 50 هزار هکتار از اراضی استان هرمزگان به کشت سبزی و صیفی اختصاص می یابد، اظهار داشت: از این میزان سطح زیر کشت حدود 70 درصد آن (35 هزار هکتار) به روش کشت نشاء انجام می شود که بیش از 90 درصد آن به روش کشت نشاء سنتی انجام می پذیرفت.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان داشت: با توجه به رویکرد جدید سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ارائه تکنولوژی های نوین در مزارع، ساماندهی تولید نشاء مکانیزه توسط تولیدکنندگان به عنوان اولویت اصلی در دستور کار این سازمان قرار گرفته و شایان به ذکراست که نشاء مکانیزه سبب بالا رفتن عملکرد و کاهش هزینه های تولید به میزان 30 درصد و همچنین این روش در قالب کسب مجوز ورعایت استانداردهای لازم توسط تولیدکنندگان تحقق می یابد و موجب کاهش مصرف بذر از 500 گرم به 67 گرم می شود.

وی ادامه داد: تولید محصول در زمان خلاء محصولات اساسی کشور، صرفه جویی ارزی، کاهش مصرف آب و بالا رفتن راندمان مصرف آب، تولید محصول با بازارپسندی مناسب و کیفیت عالی و زودرسی 15 روزه محصول از دیگر مزایای این طرح است.

به گفته ی صادقی، میزان نشاء مورد نیاز استان بالغ بر 420 میلیون نشاء است که توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.