کتاب «ولایت فقیه» در 10 هزار جلد به نمایشگاه قران آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد بین المللی غدیر با حضور در بخش نهادها و مؤسسات به مناسبت میلاد امام حسن(ع) کتاب «ولایت فقیه » (استمرار حکومت علوی نقطه در خشان انقلاب اسلامی) را در بین بازدیدکنندگان توزیع می کند.

این کتاب توسط بنیاد بین المللی غدیر به چاپ رسیده است و شامل موضوعاتی چون اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت می شود. رویه حضرت علی(ع) در خصوص حفظ ولایت، هدف های عالی حکومت و معنای ولایت بخش های مختلف این اثر هستند.

همچنین این کتاب گزیده ای از دیدگاه آیت الله خامنه ای و امام خمینی(ره) درباره ولایت، پاسخ آیت الله جوادی آملی به برخی از پرسش ها، گزیده ای از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی، ضرورت حکومت، ادله اثبات ولایت فقیه و ادله عقلی و ادله نقلی را در اختیار مخاطبان می گذارد.

کتاب «ولایت فقیه» در 220 صفحه با شمارگان 10 هزار توسط بنیاد بین المللی غدیر به چاپ رسیده است.

بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 25 تیرماه با شعار «قرآن، فرهنگ بیداری» در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) تهران آغاز به کار کرده است و تا 24 مرداد ادامه دارد.