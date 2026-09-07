هواشناسی: وزش باد پدیده غالب اصفهان است

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان از امروز تا اواخر هفته، صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از امروز تا روز چهارشنبه شدت وزش باد در سطح استان به ویژه در نواحی غربی و جنوبی افزایش می‌یابد و در ساعات عصر وزش باد شدید گاهی توفان موقت و گردوخاک دور از انتظار نیست.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییرمحسوسی ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان طی این مدت بین ۳۸ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است‌.

معتمدی افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.