به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی بعدازظهر دوشنبه در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امنیت را یکی از اساسیترین نیازهای جامعه دانست و اظهار کرد: امنیت امروز جامعه اسلامی حاصل ایثار، جانفشانی و اقتدار نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است و این نعمت ارزشمند با فداکاری فرزندان این سرزمین حفظ شده است.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی و مرزبانی افزود: هماهنگی و تعامل میان مجموعههای انتظامی و مرزبانی در اجرای عملیاتهای مشترک، زمینهساز اقدامات مؤثری در استان کردستان شده و نتایج آن بیش از گذشته قابل مشاهده است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به تلاش دشمنان برای خدشهدار کردن امنیت جامعه گفت: دشمنان با استفاده از شیوههای مختلف به دنبال ایجاد ناامنی اجتماعی، گسترش جرائم و تضعیف آرامش عمومی هستند و در همین راستا مراکز انتظامی نیز مورد هدف قرار گرفتند.
رضایی ادامه داد: هوشیاری مردم و تلاش شبانهروزی کارکنان فراجا موجب شد توطئههای دشمنان برای ایجاد ناامنی و برهم زدن آرامش عمومی ناکام بماند.
وی امنیت و آرامش موجود در کشور را حاصل مجاهدت نیروهای انتظامی و امنیتی عنوان کرد و افزود: کارکنان انتظامی با روحیه ایثار و از خودگذشتگی، جان خود را برای حفظ امنیت مردم در طبق اخلاص گذاشتهاند و باید از این تلاشها حمایت و قدردانی شود.
آمادگی عملیاتی پلیس نباید تحت تأثیر روزمرگی قرار گیرد
رضایی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی رزمی و عملیاتی نیروهای انتظامی تصریح کرد: مقابله مؤثر با تهدیدات مستلزم بهروزرسانی مستمر توانمندیها و اطلاعات، افزایش سطح هوشیاری و تقویت آمادگی عملیاتی است.
وی پرهیز از روزمرگی، استفاده هدفمند از اطلاعات، ارتقای آموزشهای تخصصی و اجرای رزمایشهای مستمر را از الزامات افزایش توان عملیاتی پلیس دانست و گفت: باید با شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف یگانها، برای رفع آسیبپذیریها و افزایش توان مقابله با تهدیدات برنامهریزی شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: آموزشهای مهارتی، مدیریت بهینه و بههنگام و اعمال نظارتهای مؤثر میتواند نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی و دفاعی سازمان داشته باشد.
وی افزود: هدف اصلی در مأموریتهای جاری باید کاهش آسیبپذیری باشد و این امر از مسیر شناسایی دقیق نقاط ضعف و ارائه راهکارهای کاربردی امکانپذیر خواهد بود.
رضایی در ادامه با تأکید بر اهمیت امنیت مرزها گفت: گشتهای هدفمند، اجرای عملیاتهای مشترک میان یگانهای انتظامی و مرزبانی و افزایش اشراف اطلاعاتی باید با جدیت دنبال شود.
وی مقابله قاطع با قاچاق سلاح و کالاهای ضد امنیتی و همچنین انسداد مسیرهای نفوذ را از دیگر الزامات حوزه مرزبانی عنوان کرد و افزود: با برنامهریزی دقیق و شناسایی نقاط قوت و ضعف، میتوان در مأموریتهای پیشرو ابتکار عمل را در اختیار داشت و زمینه نفوذ و فعالیت دشمنان را کاهش داد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین بر استفاده از ظرفیت امنیت محلهمحور تأکید کرد و گفت: پلیس از پاسگاههای مرزی تا کلانتریهای داخل شهر گستره وسیعی از مأموریتها را بر عهده دارد و باید از این ظرفیت برای افزایش اشراف اطلاعاتی و ارتقای کیفیت مأموریتها استفاده کند.
کردستان نیازمند تدابیر ویژه امنیتی و اجتماعی است
رضایی با اشاره به شرایط خاص استان کردستان اظهار کرد: این استان به دلیل ویژگیهای خاص خود در حوزههای امنیتی، اجتماعی و اقتصادی نیازمند توجه و اتخاذ تدابیر ویژه است.
وی افزود: کمیسیون عملیات فراجا میتواند با توجه به حساسیتها و شرایط خاص کردستان، نقش مؤثری در تأمین امنیت و ارتقای ثبات در استان ایفا کند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین پلیس را تکیهگاه مردم و سایر سازمانها و دستگاهها در مسیر خدمترسانی دانست و گفت: مأموریت پلیس تنها به برقراری امنیت و آرامش محدود نمیشود، بلکه هشدار به سازمانها، مسئولسازی و مطالبهگری نیز از جمله اصولی است که با جدیت دنبال میشود.
خدمت به مردم افتخار پلیس کردستان است
فرمانده انتظامی کردستان نیز گزارشی از اقدامات و عملکرد مجموعه انتظامی استان ارائه کرد و گفت: با تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی، در بیشتر جرائم استان روند کاهشی به صورت محسوسی مشاهده میشود.
سردار یحیی الهی خدمت به مردم را افتخاری بزرگ برای مجموعه انتظامی دانست و افزود: همراهی و حمایت مردم فهیم کردستان از کارکنان انتظامی در اجرای مأموریتها بسیار امیدبخش و موجب دلگرمی پلیس است.
فرمانده انتظامی کردستان با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، اظهار کرد: امنیت امروز کشور میراث ارزشمند شهدایی است که با تمام وجود در این مسیر جانفشانی کردند و مجموعه انتظامی خود را موظف میداند از این میراث گرانبها صیانت کند.
الهی خاطرنشان کرد: کارکنان انتظامی کردستان با تکیه بر ظرفیتهای موجود، تعامل با مردم و دیگر دستگاهها و افزایش آمادگی عملیاتی، مسیر خدمترسانی و تأمین امنیت پایدار در استان را با جدیت دنبال خواهند کرد.
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