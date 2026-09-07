صادرات ۳۰ میلیون دلاری بخش تعاون خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی عصر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون، با اشاره به اینکه ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه به عنوان هفته تعاون نامگذاری شده است، گفت: در مجموع در این هفته حدود ۸۹ برنامه در شهرستان‌های استان اجرا می‌شود که از این تعداد، دو برنامه محوری در بیرجند برگزار خواهد شد.

اشرفی با بیان اینکه ۷۲۰ واحد مسکونی در استان آماده بهره‌برداری است، افزود: همچنین در هفته تعاون، دو نیروگاه انرژی خورشیدی در قاینات افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به کسب رتبه دوم کشوری این اداره‌کل در حوزه اداری بر اساس ارزیابی انجام‌شده، یادآور شد: این اداره‌کل همچنین در بخش نظارت بر تعاونی‌های استان، رتبه اول کشوری را کسب کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: ۲۵ تعاونی استان در حوزه انرژی خورشیدی فعالیت می‌کنند و صادرات بخش تعاون در حوزه‌های مختلف حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است.

اشرفی در ادامه از ایجاد ۷۸۹ فرصت شغلی طی یک سال گذشته در بخش تعاون خراسان جنوبی خبر داد.

کسب رتبه نخست اتاق تعاون خراسان جنوبی در کشور

غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در این نشست با اشاره به اینکه براساس سند توسعه بخش تعاون کشور، سهم این بخش از اقتصاد کشور باید ۲۵ درصد باشد، گفت: در حالی که در بهترین شرایط سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور هفت تا هشت درصد است، این سهم در سال گذشته ۴.۸ درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ مصوب و در سال ۱۴۰۲ درخواست بازنگری در آن مطرح شد و در اسفند ۱۴۰۳، این سند پس از بازنگری ابلاغ شد.

حسینی با بیان اینکه از ۱۲۰ بند مورد نظر در این سند، پس از بازنگری ۴۰ بند مربوط به تکالیف بخش خصوصی در زمینه بخش تعاون حذف شد، افزود: ۸۰ بند باقی‌مانده تنها شامل تکالیف بخش دولتی در قبال بخش تعاون است.

به گفته وی، سال گذشته با همکاری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ۱۲ هزار نفرساعت آموزش در رشته‌های مختلف انجام شده است.

وی با اشاره به عضویت اتاق تعاون در ۳۶ کارگروه استانی، افزود: بیشترین اختلاف در بخش تعاون استان مربوط به تعاونی‌های مسکن است که در این ارتباط ۲۷۰ جلسه برگزار شده و همه آرای صادره در دستگاه قضایی تأیید شده‌اند.

حسینی در ادامه با اشاره به وجود ۴۰ کارگزار در استان در حوزه کولبری، افزود: در سال دوم اجرای این طرح هستیم و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی این طرح با هدف رفع نواقص آن است.

وی همچنین یادآور شد: تا پایان خردادماه، بالغ بر ۲۵ هزار خانوار در خراسان جنوبی از مزایای این طرح برخوردار شده‌اند.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی در ادامه معدن را مهم‌ترین پتانسیل اقتصادی استان دانست و خواستار مشخص شدن سهم مردم خراسان جنوبی از این ظرفیت شد.