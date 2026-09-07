انتصاب مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش و معاون مهندسی و پدافند غیرعامل آجا

به گزارش خبرگزاری مهر، امیردریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در آئین تکریم و معارفه معاون قدیم و جدید مهندسی و پدافند غیر عامل ارتش، به اهمیت کار مهندسی در ارتقای توان رزم ارتش پرداخت و گفت: مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس، نقش بسیار مهم و سرنوشت‌سازی در موفقیت عملیات‌ها ایفا می‎کند، چرا که پیش از عملیات، امکانات و تسهیلات تدارکاتی را فراهم و قبل و حین و بعد عملیات نیز خاکریز، جاده، پل و... را احداث می‌کند و بعد از عملیات هم نیز نسبت به ایجاد استحکامات دفاعی اقدام خواهد کرد.

وی افزود: یگان مهندسی در پیروزی عملیات‌هایی همچون طریق‌القدس، ثامن‌الائمه، فتح‌المبین، بیت‌المقدس نقش بسیار تأثیرگذاری داشت و ساختن پل روی کارون در عملیات بیت‌المقدس که یک کار بسیار سنگین بود توسط مهندسی طراحی و اجرا و موجب شد چندین لشکر از طریق این پل از کارون عبور کنند و عملیات را با موفقیت انجام دهند.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش همچنین در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش، خاطرنشان کرد: کار بنیاد تعاون بخاطر اینکه تاثیر مستقیم در روحیه کارکنان داراست، اهمیت ویژه‌ای نسبت به دیگر کارها دارد. انسان‌ها در هر سازمانی اگر روحیه مناسب و انگیزه کار داشته باشد، موجب رشد سازمان می‌شوند. اگر در هر سازمانی انسان‌ها روحیه و انگیزه مناسب نداشته باشند و با ایمان و اعتقاد کارشان را انجام ندهند، قطعا در آن سازمان رشد صورت نمی‌گیرد.

در این مراسم، از زحمات امیر سرتیپ شکری معاون پیشین مهندسی و پدافند غیر عامل ارتش و مهندس سید مهدی نامجوی مدیرعامل قبلی بنیاد تعاون ارتش قدردانی شد.