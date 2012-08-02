لرستان در محاصره نخاله های ساختمانی/ کمربندی که هر روز تنگ تر می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، معضل نخاله های ساختمانی علی رغم گذشت مدتها از تصویب آئین نامه ساماندهی در کارگروه پسماند استان همچنان یکی از چالشهای اساسی در زمینه محیط زیست انسانی استان محسوب می شود، موضوعی که هر جلسه در مورد آن سخن گفته می شود ولی بازهم "روز از نو و روزی از نو!"

مشکل نخاله های ساختمانی در عمده شهرهای استان بر سلامت و زیبایی منظر شهرها تاثیر گذاشته و تاکنون گام های معدودی از سوی برخی شهرداریهای استان برداشته شده است که به نظر کافی نمی رسد.

دستور کار همیشگی کارگروه پسماند لرستان

این روند کند همکاری شهرداریها موجب شده است که بارها در جلسات کارگروه پسماند معاون عمرانی استانداری لرستان و مدیر کل دفتر امور شهرداری استانداری از شهرداران بخواهند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند و حتی وعده های تشویقی و تنبیهی نیز در این زمینه داده شود، ولی همچنان هیچ کدام از فعالیتها موثر واقع نیفتاده است.

این در حالیست که در جلسه کارگروه پسماند لرستان در هفته زمین پاک تصمیم گرفته شد تا در یک طرح ضربتی اقدام به پاکسازی شهرهای استان از نخاله های ساختمانی شود که متاسفانه این تصمیم نیز در نطفه خاموش شد تا مشکل همچنان به قوت خود باقی بماند.

و اما در آخرین جلسه کارگروه پسماند استان بازهم یکی از دستور کارهای جلسه موضوع نخاله های ساختمانی بود تا این چالش به دستور کار همیشگی این کارگروه تبدیل شود.

انتقاد از کم کاری برخی شهرداریهای لرستان

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود معضل نخاله های ساختمانی در استان از کمکاری برخی شهرداریهای استان در این زمینه انتقاد کرد.

محمد حسین بازگیر با اشاره به مصوبات جلسه قبل کارگروه پسماند استان اظهار داشت: یکی از مصوبات این کارگروه جمع آوری نخاله های ساختمانی در شهرها و مبادی ورودی توسط شهرداریها بوده که متاسفانه محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در رابطه با این مصوبه تنها گزارش انجام فعالیت توسط 2 شهرداری استان به دست ما رسیده است، یادآور شد: معضل نخاله های ساختمانی هنوز در شهرها دیده می شود و جمع آوری این زباله ها باید در اولویت کاری شهرداری قرار بگیرد.

نخاله های ساختمانی معضل جدی استان

و اما کوتاهی در این زمینه انتقادات معاون عمرانی استانداری لرستان را نیز در پی داشت تا حمیدرضا خورشیدوند در این رابطه بگوید که وجود نخاله های ساختمانی در شهرها تبدیل به یک معضل جدی شده است.

وی اظهار داشت: معضل نخاله های ساختمانی در تمام شهرهای لرستان و مبادی ورودی شهرها مشاهده می شود.

خورشیدوند با بیان اینکه شهرداران موظف هستند برای حل این مشکل برنامه ریزی کنند، یادآور شد: نخاله های ساختمانی علاوه بر اینکه زیبایی شهرها را از بین برده است موجب بروز آلودگی و بیماری نیز می شود.

تشویق شهرداران فعال در زمینه ساماندهی نخاله ها

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه شهرداران باید گزارشهای خود را در رابطه با نخاله های ساختمانی به صورت هفتگی و ماهانه ارائه دهند، افزود: شهرداران موظف هستند ظرف یک هفته مکان جمع آوری نخاله های ساختمانی را تعیین کنند و مستندات آن را به صورت مکتوب، فیلم و عکس ارائه دهند.

خورشیدوند ادامه داد: به شهردارانی که بهترین فعالیت را از خود ارائه دهند تشویقی نیز داده می شود.

نگرانی در زمینه افزایش بیماری سالک

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز با انتقاد از روند کنونی به خبرنگار مهر گفت: موضوع نخاله های ساختمانی یکی از مشکلاتی است که در شورای سلامت استان برای رفع آن چندین مصوبه تصویب شده است.

امید علی پاپی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که تجمع نخاله های ساختمانی به دنبال دارد بیماری سالک است که متاسفانه در استان شاهد روند افزایشی آن هستیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان تصریح کرد: جمع آوری نخاله های ساختمانی از شهرها و مبادی ورودی ضرورت دارد و باید کارگروه پسماند در این راستا پیگیری جدی به خرج دهد.

کارگروه پسماند در رفع معضل نخاله ها جدی باشد

بنابر این گزارش استان لرستان به واسطه قرار گرفتن در شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی به لحاظ محیط زیست انسانی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است که بی توجهی به برخی موازین زیست محیطی هر روز عرصه را در این زمینه تنگ تر می کند.

یکی از مشکلات زیست محیطی استان لرستان و به ویژه شهرستان خرم آباد حجم بسیار زیاد زباله و نخاله های ساختمانی است که در سالهای اخیر به علت گسترده تر شدن شهرهای استان به چالشی مهم برای محیط زیست شهرهای این استان تبدیل شده است.

در حال حاضر در عمده شهرهای استان با افزایش حجم ساخت و ساز، تعمیرات و آواربرداری از ساختمان های فرسوده روبرو هستیم به طوریکه شهرهای استان به دلیل عدم مدیریت اصولی در این زمینه در محاصره نخاله های ساختمانی قرار گرفته اند.

تبعات انباشته شدن نخاله های ساختمانی تنها به آلودگی منظر و فضای شهری محدود نمی شود بلکه استمرار روند کنونی سلامت مردم لرستان به ویژه خرم آباد را با شیوع بیماری سالک در معرض تهدید قرار داده است.

امید می رود کارگروه پسماند استان در ساماندهی روند کنونی نخاله های ساختمانی جدی باشد تا بتوان نسبت به رفع مشکل نخاله های ساختمانی در استان امیدوار بود.

گزارش: زهرا حسینی