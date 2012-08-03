زندانیان غیرعمد پاکدشت دو هفته به مرخصی می روند/ پیشنهاد امام جمعه و موافقت دادستان

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم علیش پور در ششمین جشن گلریزان برای زندانیان غیرعمد شهرستان پاکدشت که شامگاه چهارشنبه مصادف با دوازدهم ماه مبارک رمضان در تالار رضا پاکدشت برگزار شد، افزود: این هدیه دادستانی پاکدشت در حدود چارچوب و وظایف و اختیارات دادستانی، تلاش برای این است که زندانیان به خانواده هایشان برسند.

وی با اشاره به حضور مطلوب خیران در این جشن گلریزان گفت: در طول سال، نامه ای برای خیران داده می شود که آزادی زندانیانی که با پول آنها آزاد شده اند، اعلام شود.

کمک دو و نیم برابری خیران پاکدشتی

دادستان شهرستان پاکدشت با اشاره به کمک 260 میلیون تومانی برای آزادی 40 زندانی غیرعمد این شهرستان، افزود: خیران این منطقه، دو و نیم برابر سال قبل کمک کرده اند تا در اسرع وقت نسبت به آزاد سای زندانیان اقدام شود.

فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم خداپسندانه بیان داشت: امور خداپسندانه ای مانند آزادی زندانیان غیرعمد ، اجر الهی دارد و با همراهی و همدلی و همکاری خیران و مسئولان شهرستان پاکدشت، می توان به امور خیر خواهانه ای این چنین امیدوار بود.

کمک به زندانیان نیازمند به میزان راز و نیاز در شبهای قدر اهمیت دارد

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه پاکدشت نیز در ادامه این جشن گلریزان با اشاره به اینکه " کمک به زندانیان نیازمند به میزان راز و نیاز در شبهای قدر اهمیت دارد"، ادامه داد: حسن ماه مبارک رمضان در این است که هم روزه می گیریم و هم انفاق می کنیم.

حجت الاسلام حسن لزومی تصریح کرد: 40 زندانی غیرعمد تصادفی، دیه، اختلافات خانوادگی و … آزاد خواهند شد و خیرانی که به آزادی زندانیان کمک می کنند با خداوند معامله کرده و از افتخارات پاکدشت هستند.

پیشنهاد امام جمعه و موافقت دادستان پاکدشت

وی از دادستان پاکدشت خواست تا افراد خیر در طول سال به زندانیان غیر عمد سر بزنند و اگر کمکی نیاز است انجام دهند تا نیازی به یک همایش در سال نباشد ودر طول سال به امور آنها توجه شود.

علیش پور نیز در پاسخ به پیشنهاد امام جمعه پاکدشت گفت: در طول سال، برنامه هایی به عنوان بازدید از زندانیان برگزار می شود تا این آزاد سازیها کماکان ادامه یابد.

گفتنی است، در این جشن که شامگاه چهارشنبه مصادف با دوازدهم ماه مبارک رمضان در تالار رضا پاکدشت برگزار شد، قربانعلی مقبلی فرماندار، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در این شهرستان، رحیم علیش پور دادستان و رئیس انجمن حمایت از زندانیان شهرستان، فریدون خدایاری رئیس ندامتگاه خورین، عین الله تاجیک معاون سیاسی امنیتی، فریبرز بشیری معاون عمرانی و محمد امامی معاون برنامه ریزی فرمانداری پاکدشت، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای پاکدشت، شریف آباد و فرون آباد، نجفی بخشدار مرکزی، باقری رئیس دادگستری شهرستان و جمعی از مردم خیر و مؤمن شهرستان حضور داشتند.