"رباعی" محسن دامادی سروده شد

محسن دامادی درباره فیلم تلویزیونی "رباعی" به خبرنگار مهر گفت: این روزها در حال تدوین پلان‌های این تله فیلم هستیم و احتمالا روز سه شنبه آخرین مرحله ساخت "رباعی" به پایان می‌رسد.

وی افزود: داستان این فیلم که ساخت آن از اواخر اردیبهشت آغاز شده درباره مردی به نام "کمال طراوت" با بازی علیرضا خمسه است که اجرای برنامه‌ای تلویزیونی با موضوع مشاعره را برعهده دارد. طراوت در یکی از این برنامه‌ها مسابقه‌ای برای سرودن دوبیتی طرح می‌کند. در همین حین دختری به نام "رباعی" با نامه نگاری از طراوت می‌خواهد در سرودن دوبیتی به او و شرکت دادنش در برنامه کمک کند که این امر سبب بروز اتفاقاتی می‌شود که دیدن آن برای بینندگان شبکه یک جالب خواهد بود.

علیرضا خمسه، شمسی فضل اللهی، جمشید گرگین، ناصر گیتی‌جا، مرتضی اکبری و شهره سلطانی بازیگران این فیلم تلویزیونی، حبیب اسماعیلی مجری طرح و سرپرست تولید، مصطفی کشفی فیلمبردار و فواد چاومه دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز "رباعی" هستند.