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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۱

کشف 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک خودرو در بندرعباس

کشف 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک خودرو در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل سوخت و کشف 30هزار لیتر گازوئیل قاچاق در روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بسطامی گفت: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای حاشیه ای شهرستان بندرعباس به یک دستگاه کامیون تانکر بر خورد و مشکوک شدند، ماموران خودرو را متوقف و در بازرسی از آن 30 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه راننده خودرو را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بندرعباس تصریح کرد: خودرو به همراه سوخت های قاچاق کشف شده به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان انتقال و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در هرمزگان 

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف 576 کیلو و 760 گرم مواد مخدر در 10روز گذشته در استان خبر داد.

احمد دادستانی اظهارداشت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان های بندرعباس، میناب، رودان، لنگه و قشم با تلاشهای شبانه روزی در 10 روز گذشته حین گشت زنی و کنترل محورهای مواصلاتی 21 دستگاه خودرو حامل و فعال در قاچاق مواد مخدر را شناسایی و متوقف و در بازرسی از آنها 491 کیلو و 320 گرم تریاک و 85 کیلو و 440 گرم حشیش جمعأ 576 کیلو و 760 گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

وی افزود: ماموران پر تلاش و خستگی ناپذیر استان طی 22 عملیات جداگانه 45 نفر از عوامل و عناصر قاچاق مواد مخدر را دستگیر و هفت باند مواد مخدر رامتلاشی کردند، مواد مخدر مکشوفه به همراه خودروهای توقیفی به همراه خودروها توقیفی به پلیس مبارزه با مواد مخدرانتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 1665712

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