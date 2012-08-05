ضرورت ارتقای کیفیت تلاوت قرآن و تدبر در آیات الهی

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس با قرآن کریم، همزمان با سالروز خجسته میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)، با حضور دو تن از قاریان و حافظان ممتاز بین المللی و ملی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برگزار شد.

سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و ضیافت الهی و بهار قرآن، همزمان با سالروز میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع)، عطرآگین از رایحه آیات نورانی قرآن شد و جمعی از قاریان ممتاز بین المللی و ملی، و حافظان کلام الله مجید، با حضور رئیس، معاونین، کارکنان، اساتید و دانشجویان این واحد، آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کردند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در این جلسه معنوی و پر فیض، هدف از برگزاری این محفل قرآنی که همه ساله در ماه مبارک رمضان در این واحد دانشگاهی برگزار می شود را آشنایی و نزدیکی هرچه بیشتر دانشجویان با کلام الهی و ترویج فرهنگ قرآنی در بین دانشگاهیان و بویژه جوانان عنوان کرد.



سعید شفائی در ادامه با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت تلاوت قرآن در کشور و نیز تاکید بر لزوم تدبر در آیات الهی، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه که فرمودند: " وقتى انس با قرآن پیدا شد، مجال تدبر و تأمل و تفکر در معارف قرآن به دست خواهد آمد. قرآن را نمی شود سرسرى خواند و گذشت؛ قرآن احتیاج دارد به تدبر، تکیه‌ بر روى هر کلمه‌اى از کلمات و هر ترکیبى از ترکیبهاى کلامى و لفظى. انسان هرچه بیشتر تدبر کند، تأمل کند، انس بیشترى پیدا کند، بهره‌ى بیشترى خواهد برد؛ قرآن اینطور است."، عنوان کرد: قرآن کریم کتاب هستی و برنامه هدایت است و خشوع در برابر آیات قرآن، زمینه ساز هدایت قرآنی است.



شفائی آیات قرآنی را مانند آب، حیات بخش دانست و افزود: قرآن همچون آب زندگی بخش بوده و همیشه مورد نیاز همه انسانها است، و با انس با قرآن می توان درهای جدیدی را گشود، و گره ها را باز کرد.



وی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص راهگشا بودن آیات الهی و نقش ویژه آن در رفع مشکلات جوامع گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: "مشکلات هر جامعه‌اى با قرآن حل خواهد شد." هرچه ما به قرآن نزدیکتر شویم، با آن انس گرفته و از آیات نورانی استمداد جوییم، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر شده و به سعادت راه می یابیم.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامشهر در خاتمه، برنامه‌های قرآنی را از مهمترین برنامه‌های تربیتی کشور دانست و از اداره روابط عمومی و دفتر فرهنگ اسلامی واحد در برگزاری این محفل معنوی تقدیر کرد.

در محفل انس با قرآن کریم واحد اسلامشهر، استاد حاج صالح اطهری فرد، قاری بین المللی قرآن کریم با قرائت زیبای خود به محفل رونقی دوباره بخشید و گروه تواشیح "انصار المهدی عجل ا..." نیز با اجرای دلنواز خود بر حلاوت محفل افزودند.

این مجلس معنوی با قرائت زیبای قرآن کریم توسط استاد حاج احمد دباغ، قاری روشندل و حافظ کل قران کریم حلاوتی دوچندان یافت.

در این محفل معنوی انس با قرآن کریم، که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، گروههای جمع خوانی نیز به تلاوت آیاتی از قرآن، مدایح نبوی و ابتهال پرداختند.

گفتنی است اجرای ورکشاپ زنده توسط روح اله دلخانی هنرمند نامی کشور در زمینه خط قرآنی و کارمند روابط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر از دیگر برنامه های محفل انس با قرآن کریم در این واحد دانشگاهی بود.

این مراسم با قرعه کشی و اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات "اسوه منجی" ، "کریم آل طه" و "رمضان، ماه مهمانی خدا" خاتمه یافت.