صعود کراس موتور و صنایع سنگ به مرحله نیمه نهایی

هادی مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه رقابت‌های والیبال قهرمانی خراسان شمالی، جام رمضان تیم‌های کراس موتور و صنایع سنگ گسترش با برتری برابر حریفان به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

وی افزود: در دیدارهای دور پایانی مرحله مقدماتی ابتدا تیم‌های کراس موتور و جوانان بجنورد به مصاف یکدیگر رفتند که در این بازی تیم کراس موتور با نتیجه 3 بر صفر از سد جوانان گذشت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

مرتضوی اضافه کرد: در دیگر دیدار نیز رقابت بین تیم‌های صنایع سنگ گسترش با اسفراین با نتیجه 3 بر صفر به نفع صنایع سنگ خاتمه یافت و این تیم نیز به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

وی با بیان اینکه تکلیف 2 تیم دیگر صعود کننده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها نیز یکشنبه شب با برگزاری 2 دیدار پیگیری می‌شود، تصریح کرد: یکشنبه شب در نخستین دیدار گروه الف آب منطقه‌ای خراسان شمالی در سالن ملت بجنورد به مصاف نمایندگی سایپا معینی می‌رود و در دیگر دیدار نیز تیم دانشگاه دولتی بجنورد برابر رب دشت بهار مانه و سملقان صف آرایی می‌کند.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: رقابت‌های والیبال جام رمضان خراسان شمالی با شرکت 8 تیم به صورت دوره‌ای و حذفی در 2 گروه 4 تیمی از 9 مرداد ماه در بجنورد آغاز شده است.

وی افزود: در گروه الف این رقابت‌ها تیم‌های آب منطقه‌ای خراسان شمالی، رب دشت بهار مانه و سملقان، نمایندگی سایپا معینی و دانشگاه دولتی بجنورد حضور داشته و در گروه ب نیز تیم‌های کراس موتور، اسفراین، صنایع سنگ گسترش و جوانان بجنورد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

دبیر هیئت والیبال خراسان شمالی تصریح کرد: مرحله مقدماتی این رقابت‌ها یکشنبه شب با مشخص شدن تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی به پایان می‌رسد و ادامه رقابت‌ها در مرحله نیمه نهایی پس از اتمام ایام احیا برگزار می‌شود.

