دستگیری سارق و کشف 14 فقره سرقت در گرمسار

سرهنگ سید علی اکبر میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری یک سارق در گرمسار، گفت: ماموران پلیس در پی گزارش مردمی مبنی بر سرقت تعدادی موتورسیکلت و دینام کولر در نقاط مختلف شهر، پیگیری موضوع، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت ها را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سارق سابقه دار موتورسیکلت با هویت (ح- ش) توسط ماموران کلانتری مرکزی گرمسار شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان گرمسار خاطر نشان کرد: متهم پس از دستگیری به مقر پلیس آگاهی شهرستان منتقل شد و تحت بازجویی فنی ماموران آگاهی قرار گرفت.

میری با اشاره به اینکه ارزش تقریبی اموال سرقتی 37 میلیون ریال می باشد، اظهار داشت: متهم به 9 فقره سرقت دینام کولر واحدهای صنفی و 5 فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کرد.

وی در پایان با بیان اینکه موتورسیکلت های مورد هدف سارق فاقد قفل و زنجیر بوده، است، اظهار داشت: مالکان وسیله نقلیه با رعایت نکات ایمنی از بروز سرقت پیشگیری کنند.

لازم به ذکر است مالباختگان شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی فراخوانده شدند.