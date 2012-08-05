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۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

میری به مهر خبر داد:

دستگیری سارق و کشف 14 فقره سرقت در گرمسار

دستگیری سارق و کشف 14 فقره سرقت در گرمسار

گرمسار-خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان گرمسار از دستگیری یک سارق خبر داد و گفت: در بازجویی های به عمل آمده، این سارق به 14 فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ سید علی اکبر میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری یک سارق در گرمسار، گفت: ماموران پلیس در پی گزارش مردمی مبنی بر سرقت تعدادی موتورسیکلت و دینام کولر در نقاط مختلف شهر، پیگیری موضوع، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت ها را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سارق سابقه دار موتورسیکلت با هویت (ح- ش) توسط ماموران کلانتری مرکزی گرمسار شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان گرمسار خاطر نشان کرد: متهم پس از دستگیری به مقر پلیس آگاهی شهرستان منتقل شد و تحت بازجویی فنی ماموران آگاهی قرار گرفت.

میری با اشاره به اینکه ارزش تقریبی اموال سرقتی 37 میلیون ریال می باشد، اظهار داشت: متهم به 9 فقره سرقت دینام کولر واحدهای صنفی و 5 فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کرد.

وی در پایان با بیان اینکه موتورسیکلت های مورد هدف سارق فاقد قفل و زنجیر بوده، است، اظهار داشت: مالکان وسیله نقلیه با رعایت نکات ایمنی از بروز سرقت پیشگیری کنند.

لازم به ذکر است مالباختگان شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی فراخوانده شدند.

کد مطلب 1666576

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