۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

تعقیب و دستگیری سارق ۴۵ ساله در گرمسار ظرف کمتر از یک روز

گرمسار-فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری سارق ۴۵ ساله و تبعه خارجی کمتر از ۲۴ساعت پس از وقوع جرم خبر داد و گفت: پلیس آگاهی با استفاده از تجهیزات نوین، این متهم را در عملیات ضربتی دستگیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقازاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی شهرستان گرمسار، اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در گرمسار، کاراگاهان یلیس آگاهی نسبت به بررسی دقیق موضوع اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی لجران و پلیس آگاهی با استفاده از تجهیزات نوین پلیسی، کمتر از ۲۴ ساعت موفق به شناسایی هویت سارق که تبعه خارجی بود، شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری متهم ۴۵ ساله در عملیات ضربتی یلیس خبر داد و گفت: متهم در بازجویی ماموران به هفت فقره سرقت منزل و نیز خرید اموال مسروقه اقرار کرد.

آقازاده با اشاره به کشف اموال مسروقه ار مخفیگاه سارق افزود: پرونده تکمیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.

