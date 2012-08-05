869 زندانی جرائم غیرعمد در فارس به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خدائیان شامگاه یکشنبه در مراسم جشن گلریزان استان فارس افزود: این دسته از زندانیان به دلیل محکومیتهای مالی در زندانهای استان هستند که برای آزادی آنها به 15 میلیارد تومان نیاز است.

وی با بیان اینکه استان فارس در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در کشور رتبه اول را دارد، اظهار داشت: در سال گذشته 914 زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیرین، ستاد دیه و تسهیلات بانکی با 15 میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان فارس تاکید کرد: تعدادی از این زندانیان به دلیل ارتکاب جرائم غیرعمد در زندان به سر می برند و این موضوع علاوه براینکه برای زندانی مشکلاتی به دنبال دارد باعث می شود که خانواده آنها نیز در معرض آسیب قرار گیرد.

خدائیان بر لزوم فرهنگ سازی برای کمک به زندانیان جرائم غیرعمد تاکید و بیان کرد: در حال حاضر برخی افراد تصور می کنند با آن هزینه ای که برای آزادی زندانیان می پردازند قصد دارند یک فرد جانی را آزاد کنند در صورتیکه اینگونه نیست.