کشف ۴۰ میلیارد ریال اسانس و مواد افزودنی قاچاق در تهران

سرهنگ علی ولی پور گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار کرد: طی اطلاع از اینکه شرکتی اقدام به قاچاق مواد خوراکی و لوازم بهداشتی در خیابان آزادی می‌کند، مأمورین این پلیس طی یک عملیات همزمان و منسجم پس از رصدهای اطلاعاتی نامحسوس به محل دپوی کالاهای قاچاق مراجعه که بیش از ۴ هزار کیلوگرم اسانس و مواد اولیه افزودنی صنایع مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در محل موجود بود.

وی بیان داشت: در بررسی اولیه مشخص گردید انباری ۳۰ متری در خیابان آزادی مقادیری متنابهی اسانس و مواد اولیه افزودنی صنایع مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و برچسب و لیبل تقلبی موجود بود که فاقد اسناد مثبته گمرکی می‌باشد.

گودرزی عنوان داشت: در ادامه تحقیقات مشخص گردید کالاها به تهران منتقل و در شرکت اقدام به بسته بندی و فروش می‌نماید.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به اینکه کاراگاهان در رصدهای اطلاعاتی مالک کالاها را شناسایی کردند، افزود: با هماهنگی مقام قضائی کارآگاهان در عملیات پلیسی مالکین کالاها را دستگیر و با تکمیل پرونده متهمین را به مرجع قضائی معرفی کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: در صورت مشاهده هرگونه کالای قاچاق و احتکار کالا با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.