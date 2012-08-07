روز هیجدهم؛ توفیق بهره برداری از لحظات معنوی سحر

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماه مبارک رمضان دارای لحظات معنوی افطار و سحر است که بایستی به بهترین نحو از آن بهره برداری کرد.

دعاى روز هجدهم ماه مبارک رمضان

اَللّهُمَّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ اَسْحارِهِ، وَ نَوِّرْ فیهِ قَلبی بِضِیاءِ اَنْوارِهِ، وَ خُذْ بِکُلِّ اَعْضائی اِلَى اتِّباعِ اثارِهِ، بِنُورِک یا مُنَوِّرَ قُلوُبِ العارفینَ.

ای خدا، مرا در این روز برای برکات سحرها بیدار و متنبه ساز و دلم را به روشنی انوار سحر منور گردان و تمام اعضا را برای آثار و برکات این روز مسخر فرما؛ به نور خودت ای روشنی بخش دلهای عارفان.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با توجه به فراز اول دعا بیان داشت: بحث استفاده از فرصت سحر، آن هم در ماه مبارک رمضان بسیار مهم است؛ فضای ملکوتی ماه مبارک رمضان به خصوص زمان سحر، بهترین فرصت برای استفاده از برکات الهی محسوب می شود.

وی با تأکید بر اینکه "روزه داران از فرصت ملکوتی سحر باید استفاده کنند"، بیان داشت: حتی کسانی که عذر شرعی دارند و به هر دلیلی از گرفتن روزه محروم هستند نیز بایستی سحر بیدار شده و از این فرصت معنوی استفاده کنند، چراکه فضای سحر در ماه رمضان بر جان و روح انسان تأثیر خاصی می گذارد.

کسی که در سحر استغفار کند، مشمول درود خداوند و فرشتگان می شود

حجت الاسلام محمودیافزود: امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودند: "انسان به وسیله استغفار در سحر، مشمول درود خداوند و فرشتگان می شود"؛ لذا استفاده از فرصت سحر، دعا در این زمان و خواندن نماز و مناجات با حضرت حق، از حالات بسیار ارزشمند و معنوی است.

وی با بیان اینکه "سحرخیزی برکات زیادی را در زندگی انسان دارد"، یادآور شد: لقمان حکیم بنا بر روایتی به فرزند خودش فرمود: "فرزندم! مبادا خروس از تو زرنگ تر باشد، هنگام سحر که تو در خوابی، او برمی خیزد و آمرزش می طلبد، مبادا تو در غفلت باشی".

استفاده از فرصت سحر توفیق الهی را می طلبد

این استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: استفاده از فرصت سحر توفیق الهی را می طلبد و ما در این دعا از خداوند می خواهیم این توفیق را نصیبمان کند.

ویبا اشاره به فراز دیگر دعا مبنی بر اینکه "خدایا دلم را به روشنی انوارت منور گردان" گفت: نور الهی، نور هدایت خداست؛ خداوند تبارک و تعالی باید نور هدایت را بر قلوب انسانها بتاباند و از ظلمتهای جهل و نادانی نجات بدهد.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به فراز سوم دعا افزود: در ماه مبارک رمضان اعضا و جوارح، انسان را در رسیدن به معرفت یاری می دهند، اگر اعضا و جوارح در راه رضای خدا به کار گرفته نشود، انسان از فضایل روزه بی بهره خواهد بود.

تمام ماههای سال را ماه رمضان بدانیم

وی بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که به کارگیری اعضا و جوارح در استفاده از معنویات، نباید فقط مختص این ماه باشد، ما باید تمام ماهها را ماه رمضان بدانیم.

حجت الاسلام محمودی افزود: رسول مکرم اسلام(ص) در روایتی فرمودند: "وقتی بنده ای در نیمه شب تاریک با خداوند خلوت کرده و مناجات می کند، خداوند قلب او را نورانی خواهد ساخت".

وی اظهار داشت:ماه رمضان، ماه تمرین است که انسان می تواند در اثر تمرین و تمسک به معرفت الهی، کاری کند که هر ماه برایش رمضان باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه قرآن کریم می فرماید "فردای قیامت همه گوش، چشم، دل و قلب همه اینها مورد سئوال قرار می گیرند"،ادامه داد:گوش یک عضو عادی نیست؛ امام سجاد(ع) در سخنی می فرماید: "حق گوش این است که از شنیدن غیبت و آنچه شنیدنش حلال نیست، آن را پاک و منزه بدارید".

گوش دادن به موسیقی لهو و لعب بر قلب انسان اثر منفی می گذارد

وی گفت: همه فقها و مجتهدین با استفاده از آیات و روایات می فرمایند موسیقی های لهوی و غنا حرام است زیرا شنیدن لهو و لعب بر قلب انسان اثر منفی می گذارد.

حجت الاسلام محمودی اضافه کرد: چشم نیز از ابزارها و جوارحی است که در وجود انسان بسیار تأثیرگذار است؛ امام صادق(ع) در مناجاتی فرموده: "خدایا از چشمانمان به تو شکایت می کنیم، از اینکه از خوف تو اشک نمی ریزند".

حفاظت از اعضا و جوارح موجب بهره مندی از ماه رمضان می شود

وی به مبرا کردن زبان از گناه نیز اشاره کرد و بیان داشت: زبان مسئولیت خطیری در زندگی ما دارد، اگر اعضا و جوارح را حفاظت کردیم می توانیم از برکات ماه مبارک رمضان بهره مند شویم.

امام جمعه موقت ورامین به فراز پایانی دعا اشاره کرد و افزود: انوار الهی باید در وجود انسان جلوه کند، اگر نور الهی و نور هدایت خدا در دل انسان نباشد، گرفتار ظلمات خواهد شد اما انسانهای اهل معرفت از این انوار بهره مند می شوند.

ائمه اطهار(ع) از مصادیق نور خداوند هستند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر اینکه "یکی از مصادیق نور خدا، ائمه اطهار(ع) هستند"، یادآور شد: از خداوند می خواهیم به حق نور خودش، دعاهای پرفیض ماه مبارک رمضان را در حق همه بندگان مستجاب کند.