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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۲۱

حسینی: مقاومت مردم ایران قلدری آمریکا را به استیصال کشانده است

حسینی: مقاومت مردم ایران قلدری آمریکا را به استیصال کشانده است

گرگان- فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت: مردم ایران با ایستادگی و مقاومت، فصل قلدری آمریکا را به پایان رسانده‌اند و امروز «تئوری مرد دیوانه» به «تئوری مرد مستأصل» تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه پنجشنبه در چهلمین یادواره ۴۰ شهید روستای شاهکوه سفلی اظهار کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدانی است که با تأسی از مکتب سیدالشهدا(ع) در مسیر حق ایستادگی کردند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: مردم شهیدپرور شاهکوه سفلی در گرامیداشت یاد ۴۰ شهید این روستا، همزمان با اجرای برنامه‌های مرتبط با دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان، حضوری گسترده و شایسته داشتند.

وی با اشاره به جایگاه یادواره‌های شهدا در جامعه اظهار کرد: قرار گرفتن در مسیر سیدالشهدا(ع) دارای جاذبه‌ای است که انسان‌ها را حول محور حق و حقیقت گرد هم می‌آورد و یادواره‌های شهدا نیز از همین جنس هستند.

حسینی ادامه داد: شهدای ایران اسلامی با الگوگیری از امام حسین(ع) و ۷۲ یار باوفای ایشان، در مسیر حق ماندند و ایستادگی کردند و با تقدیم جان خود در راه انقلاب اسلامی، به سعادت و عاقبت‌به‌خیری رسیدند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به شرایط تقابل ایران و آمریکا گفت: مردم وفادار ایران اسلامی با تکیه بر مقاومت و ایستادگی، فصل قلدری آمریکا را به پایان رسانده‌اند و مشت قدرت این کشور دیگر کارایی گذشته را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه زمانی با عنوان «تئوری مرد دیوانه» مطرح می‌شد، امروز به «تئوری مرد مستأصل» تبدیل شده است و این تغییر نتیجه ایستادگی و مقاومت مردم ایران است.

کد مطلب 6930010

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