حسینی: مقاومت مردم ایران قلدری آمریکا را به استیصال کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه پنجشنبه در چهلمین یادواره ۴۰ شهید روستای شاهکوه سفلی اظهار کرد: برگزاری یادوارههای شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدانی است که با تأسی از مکتب سیدالشهدا(ع) در مسیر حق ایستادگی کردند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان افزود: مردم شهیدپرور شاهکوه سفلی در گرامیداشت یاد ۴۰ شهید این روستا، همزمان با اجرای برنامههای مرتبط با دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان، حضوری گسترده و شایسته داشتند.
وی با اشاره به جایگاه یادوارههای شهدا در جامعه اظهار کرد: قرار گرفتن در مسیر سیدالشهدا(ع) دارای جاذبهای است که انسانها را حول محور حق و حقیقت گرد هم میآورد و یادوارههای شهدا نیز از همین جنس هستند.
حسینی ادامه داد: شهدای ایران اسلامی با الگوگیری از امام حسین(ع) و ۷۲ یار باوفای ایشان، در مسیر حق ماندند و ایستادگی کردند و با تقدیم جان خود در راه انقلاب اسلامی، به سعادت و عاقبتبهخیری رسیدند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به شرایط تقابل ایران و آمریکا گفت: مردم وفادار ایران اسلامی با تکیه بر مقاومت و ایستادگی، فصل قلدری آمریکا را به پایان رساندهاند و مشت قدرت این کشور دیگر کارایی گذشته را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه زمانی با عنوان «تئوری مرد دیوانه» مطرح میشد، امروز به «تئوری مرد مستأصل» تبدیل شده است و این تغییر نتیجه ایستادگی و مقاومت مردم ایران است.
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