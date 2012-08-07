کلاهبرداران 9 میلیارد ریالی کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان گفت: در پی ارجاع یک پرونده جعل و کلاهبرداری با موضوع فروش همزمان یک قطعه زمین به دو شخص و جعلی بودن مدارک یکی از مالکان، بررسی موضوع پرونده در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ هوشنگ پور رضا قلی افزود: در تحقیقات و بررسی های به عمل آمده مشخص شد شخصی با نام مستعار حسینی با همکاری دو متهم دیگر به صورت سازمان یافته و باندی، زمین هایی که طی چند سال بدون استفاده بوده را شناسایی و با مشارکت دفترخانه اسناد رسمی و جعل قولنامه دستی و وکالت دفتری بفروش می رساندند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: در پی مشخص شدن این موضوع، شناسایی و دستگیری جاعلان در دستور کار پلیس قرار گرفت و مشخص شد کلاهبردار اصلی پرونده در خارج از استان کرمان ساکن است.

سرهنگ پور رضا قلی بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری موفق شدند با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سردسته این باند را در سیستان و بلوچستان شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی کرمان گفت: در پی این دستگیری و اعترافات متهم، دو همدست دیگر وی نیز شناسایی و در دو عملیات ضربتی جداگانه دستگیر شدند.

سرهنگ پور رضا قلی اظهار داشت: در تحقیقات به عمل آمده ، اعضای این باند تا کنون به هفت فقره کلاهبرداری از طریق جعل مدارک و فروش زمین به مبلغ 9 میلیاردو 400 میلیون ریال اعتراف کردند و تحقیقات پلیس برای کشف سایر کلاهبرداری های احتمالی دیگر توسط این باند ادامه دارد.

انهدام باند جعل اسناد در جیرفت

فرمانده نیروی انتظامی جیرفت استان کرمان از انهدام باند جعل اسناد دولتی و غیردولتی و دستگیری سه عضو این باند در جیرفت خبر داد و گفت: از طریق یکی از شعب بانک ها مطلع شدیم افرادی با جعل اسناد اداره مسکن و شهرسازی قصد دریافت وام مسکن از بانک را داشته که شناسایی و دستگیری اعضای آن در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ عباس ابراهیمی افزود: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این شهرستان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند دریافت کننده وام را شناسایی و طی عملیاتی هنگام تردد در سطح شهر دستگیر کنند.

فرمانده نیروی انتظامی جیرفت بیان داشت: در پی اعترافات متهم دستگیر شده، با هماهنگی دستگاه قضایی دو عضو دیگر این باند نیز شناسایی و در دو عملیاتی پلیسی دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از محل فعالیت اعضای این باند، تعدادی لوازم جعل سند از جمله تعدادی مهر و و تعدادی سند و مدرک جعل شده مانند کارت پایان خدمت سربازی، گواهینامه رانندگی، رسید بانکی کشف شد.

این مسئول انتظامی در پایان اظهار داشت: متهمان دستگیر شده تا کنون به چندین فقره جعل سند و مدرک اعتراف کرده و تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.

