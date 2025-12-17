  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

۳ دختر نوجوان با رسیدساز جعلی در بهشهر کلاهبرداری کردند

۳ دختر نوجوان با رسیدساز جعلی در بهشهر کلاهبرداری کردند

بهشهر - فرمانده انتظامی بهشهر از دستگیری سه دختر نوجوان خبر داد که با رسید ساز جعلی از چند واحد صنفی در شهرستان کلاهبرداری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر قلی پور اظهار داشت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از یک واحد صنفی با رسید ساز جعلی بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی، مشخص شد متهمان که ۲ دختر نوجوان و زیر سن قانونی بوده با مراجعه به واحد صنفی اقدام به خرید می‌کنند و با همدستی فرد دیگر که در محل حضور نداشته برایشان رسید جعلی صادر و آنان با ارائه به فروشنده، کالای خود را دریافت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به اینکه با انجام تحقیقات پلیسی متهمان شناسایی و دستگیر شدند از اعتراف به ۳ فقره کلاهبرداری متهمان خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ قلی پور در پایان از کسبه و بازاریان خواست در خرید و فروش و پرداخت وجه از سوی مشتریان مراقب این دست کلاهبرداری‌ها باشند تا مورد سو استفاده و سرقت قرار نگیرند.

کد خبر 6693140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها