۳ دختر نوجوان با رسیدساز جعلی در بهشهر کلاهبرداری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر قلی پور اظهار داشت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از یک واحد صنفی با رسید ساز جعلی بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با انجام تحقیقات پلیسی، مشخص شد متهمان که ۲ دختر نوجوان و زیر سن قانونی بوده با مراجعه به واحد صنفی اقدام به خرید می‌کنند و با همدستی فرد دیگر که در محل حضور نداشته برایشان رسید جعلی صادر و آنان با ارائه به فروشنده، کالای خود را دریافت می‌کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به اینکه با انجام تحقیقات پلیسی متهمان شناسایی و دستگیر شدند از اعتراف به ۳ فقره کلاهبرداری متهمان خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ قلی پور در پایان از کسبه و بازاریان خواست در خرید و فروش و پرداخت وجه از سوی مشتریان مراقب این دست کلاهبرداری‌ها باشند تا مورد سو استفاده و سرقت قرار نگیرند.



