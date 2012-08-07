برگزاری مراسم معنوی اعتکاف دانش آموزی در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید رضا حسین زاده اظهار داشت:هدف از برگزاری این طرح موج آفرینی معنوی در حوزه دانش آموزان، استفاده از ظرفیت های گسترده جامعه دانش آموزی و تقویت حضور معنوی آنان، ارتقا معنویت و ارتباطات عاطفی دانش آموزان با خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت است.



وی افزود: ثبت نام برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف آغاز شده و تا پایان ساعت اداری پنجشنبه 20 رمضان ادامه دارد و برنامه اعتکاف با حضور 200 نفر از دانش آموزان در مسجد حضرت ولی عصر بابل برگزار می شود.

حسین زاده، از برگزاری برنامه های مختلف در طول ایام اعتکاف خبر داد و تصریح کرد: با توجه به تقارن ایام اعتکاف با روز قدس ویژه برنامه از قیام خمینی تا بیداری اسلامی با حضور کارشناسان سیاسی برنامه ریزی شده است.

انتقال آب ازسد صالحی مازندران در لیست مهرماندگار

فرماندار بابل گفت: انتقال آب از سد آیت الله صالحی مازندرانی بعنوان پروژه مهر ماندگار در دولت به ثبت رسیده است.

محمد مهدوی بیان داشت: هم اکنون این پروژه جهت تکمیل آن به 130 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه این پروژه بعنوان پروژه مهر ماندگار معرفی شده، اعتبار لازم جهت تکمیل آن که 130 میلیارد تومان برآورد شده ، تخصیص یافته و هر چه زودتر عملیاتی شود.