میرتبار: ۱۵ پروژه مهم میراث فرهنگی در بابل در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بابل با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی فعالیت‌های دولت اظهار داشت: بسیاری از ادارات خدمات خود را بدون ثبت و پیوست رسانه‌ای ارائه می‌کنند که این موضوع موجب می‌شود دستاوردهای دولت در نزد مردم به درستی دیده نشود.

وی ادامه داد: روابط عمومی برخی دستگاه‌های اجرایی در انعکاس خدمات ضعیف عمل کرده و همین مسئله باعث مغفول ماندن پروژه‌ها و خدمات دولت شده است.

فرماندار بابل تأکید کرد: مدیران باید از ظرفیت رسانه‌ها به نحو احسن استفاده کنند و از این پس تمامی پروژه‌های اجرایی باید دارای پیوست رسانه‌ای باشند و این موضوع در پیمان‌های پروژه‌ها نیز لحاظ شود.

وی همچنین به برخی از اقدامات دولت در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در حوزه میراث فرهنگی با حضور وزیر، ۱۵ پروژه مهم در دست اجراست و برای تکمیل پروژه‌های عمرانی شهرستان نیز حدود هزار میلیارد تومان برای فاضلاب امیرکلا و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تصفیه‌خانه آب شهرهای گروه الف اختصاص یافته است.

فرماندار بابل با اشاره به حوزه ورزش اظهار داشت: نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل چمن طبیعی ورزشگاه شهدای هفتم تیر بابل هزینه شده که این پروژه یکی از بی‌نظیرترین‌ها در سطح کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها با اطلاع‌رسانی صحیح و بهره‌گیری از رسانه‌ها می‌توان خدمات و دستاوردهای دولت را به شکل مؤثر در ذهن مردم تثبیت کرد.