همايش دوستي مسلمان - سيك در لاهور برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، به نقل از لاهور نيوز، در اين همايش كه تحت عنوان « همايش دوستي مسلمان- سيك» برگزار شد، رهبران سيك از سراسر دنيا از جمله "گروچاران سينگ" از كانادا، "آجيت سينگ پانو" از ايالات متحده، "سردار جسدو سينگ راي" از انگلستان و دكتر "عامرجيت سينگ" از ايالات متحده حضور مي يابند.

در ميان سخنرانان اين همايش مي توان به دكتر "خالد زنجها"، "نسيم لودي"، "جواد نصير"، "يسوب دوكار"، "رافق دوگار"، "سيد سبت حسن ضيغام" و "نياز الحق" از جامعه مسلمانان و "سردار مستان سينگ" از جامعه سيك اشاره كرد.

نمايندگان سيك ها به دليل وجود مشتركات فرهنگي و ديني بسياري ميان سيك ها و مسلمانان بر نياز بهبود روابط دوستانه ميان اين دو دين تأكيد كردند.

نمايندگان سيك ها گفتند زبان، موسيقي و ورزش هاي پنجابي مي تواند برپايه روابط افرادي كه در شرق و غرب پنجاب زندگي مي كنند قرار گيرد. آنها همچنين دراين همايش از مهمان نوازي و مهرباني پاكستاني ها تشكر كردند.

سپهدار "جواد نصير" در سخنراني خود تأكيد كرد دولت هندوستان بايد اجازه دهد سيك هاي بيشتري به پاكستان سفر كنند.

"يسوب دوگار" درباره محبوب تر كردن زبان پنجابي در ميان مسلمانان و سيك هاي اين منطقه پيشنهاداتي را ارائه كرد.

