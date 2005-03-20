مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

- معارضان لبناني درخواست اميل لحود رئيس جمهور لبنان را براي انجام گفتگو و پيوستن به دولت وحدت ملي رد كردند.



- سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان بار ديگر با خلع سلاح اين جنبش مخالفت كرد و مداخله جويي بيگانگان را در امور لبنان محكوم كرد.



- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد نگراني عميق خود را از مخاطرات بازگشت تنش سياسي به لبنان در پي انفجار دو شب پيش در بيروت ابراز داشت.

- عبدالله دوم پادشاه اردن در نشست سران عرب در الجزاير شركت نمي كند.



- دستكم 35 تن در انفجار بمب قوي در تجمع مردمي در نزديك مسجدي در كويته پاكستان كشته شدند.



- حدود ده هزار اسرائيلي درحمايت از طرح عقب نشيني ارتش اسرائيل از نوار غزه در تل آويو دست به تظاهرات زدند.



- هزاران نفر در مونترال كانادا در دومين سالگرد جنگ آمريكا عليه عراق دست به تظاهرات زدند در نيويورك نيز تظاهرات عظيمي در محكوميت اين حمله برگزار شد.



- شيمون پرز معاون نخست وزير اسرائيل رسما به مغرب دعوت شد.



- در كمين مبارزان فلسطيني در نزديك اردوگاه آوارگان در كرانه باختري سه نظامي فلسطيني زخمي شدند.

- كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا گفت كه اين كشور قصد حمله به كره شمالي ندارد.