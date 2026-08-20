داغ شهادت رهبر شهید همچنان در دل ها زنده است

علیرضا شهرکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود فرا رسیدن چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب؛ روزهایی سخت بر ملت ایران می‌گذرد و همچنان غم و بغض این حادثه در دل‌های مردم وجود دارد. هنوز باورکردنی نیست که چنین داغ سنگینی بر ملت ایران و ملت‌هایی که به رهبر شهیدمان دل بسته بودند، وارد شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: حادثه شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، برای مردم بسیار تلخ و سنگین بود و یاد و خاطره شهیدان همچنان در دل مردم زنده است.

وی افزود: با وجود این اندوه، حضور آگاهانه مردم در میدان نشان می‌دهد که ملت ایران همچنان پای نظام اسلامی ایستاده و از ساختارهای حاکمیتی و آرمان‌های انقلاب حمایت می‌کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: حضور مردم در تجمعات شبانه در شهرهای مختلف ایران از جمله سیستان و بلوچستان، بیانگر پشتیبانی و حمایت آنان از رهبر و آرمان‌های شهداست و نشان می‌دهد مردم در شرایط دشوار نیز در صحنه حضور دارند و از مسیر انقلاب اسلامی حمایت خواهند کرد.