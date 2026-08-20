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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

آشوری: ۹٠ لنج و قایق در روزهای جنگ به کمک تأمین کالاهای مردم آمدند

آشوری: ۹٠ لنج و قایق در روزهای جنگ به کمک تأمین کالاهای مردم آمدند

بندرعباس- استاندار هرمزگان با اشاره به نقش شناورهای سنتی و تجاری استان گفت: حدود ۹۰ فروند قایق و لنج تجاری با انجام واردات خرد در تأمین کالاهای اساسی به کمک مردم آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از اسکله صیادی پشت‌شهر بندرعباس با تأکید بر ظرفیت ویژه اقتصاد دریامحور استان اظهار کرد: تجربه روزهای جنگ نشان داد که لنج‌ها و قایق‌های تجاری هرمزگان می‌توانند در شرایط حساس به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در پشتیبانی از بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم عمل کنند.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم، حدود ۹۰ فروند قایق و لنج تجاری از طریق واردات خرد از کشورهای همسایه به میدان آمدند و بخشی از اقلام روزمره مورد نیاز مردم را تأمین کردند.

استاندار هرمزگان این ظرفیت را نشان‌دهنده اهمیت تجارت سنتی و خرد دریایی در سواحل جنوبی کشور دانست؛ ظرفیتی که علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق ساحلی، می‌تواند در شرایط خاص به تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین کالا کمک کند.

در ادامه این بازدید، جمعی از صیادان و فعالان دریایی نیز مسائل و مطالبات خود را به وزیر جهاد کشاورزی منتقل کردند.

صیادان هرمزگانی خواستار تسهیل مقررات و فراهم شدن زمینه توسعه تجارت و صیادی خرد میان هرمزگان و کشورهای حاشیه خلیج فارس شدند و تأکید کردند که کاهش موانع موجود می‌تواند به رونق معیشت ساحل‌نشینان، افزایش اشتغال و فعال‌تر شدن ظرفیت شناورهای سنتی استان منجر شود.

فعالان این حوزه همچنین بر ضرورت حمایت دولت از اقتصاد مردمی دریا و استفاده بیشتر از ظرفیت تاریخی لنج‌ها و قایق‌های بومی هرمزگان در مبادلات منطقه‌ای تأکید کردند.

کد مطلب 6922142

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