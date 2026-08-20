بینش، انگیزه و کنش؛ سه ضلع حکمرانی امام شهید امت

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد فکری، انگیزشی و رفتاری شهید آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای گفت: میتوان ۴۰ ویژگی برجسته در اندیشه و سیره ایشان را در سه محور بینشی، انگیزشی و کنشی دستهبندی کرد که تصویری جامع از نگاه راهبردی و سبک حکمرانی ایشان ارائه میدهد.
وی با اشاره به شاخصههای بینشی که شامل ۱۴ مؤلفه است، گفت: باور به نقش محوری اسلام در سیاست و جامعه، تأکید بر استقلال سیاسی، مقاومت در برابر فشارهای خارجی، نگاه راهبردی و بلندمدت به مسائل، توجه به هویت ملی و انقلابی، عدالت اجتماعی و وحدت و انسجام داخلی از جمله این مؤلفههاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: نگاه انتقادی به سلطه قدرتهای بزرگ، اهمیت دادن به پیشرفت علمی و فناوری، تأکید بر خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، باور به نقش جوانان در آینده کشور، توجه به مسئله فلسطین و جهان اسلام، حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و تلفیق آرمانگرایی با واقعگرایی سیاسی نیز از دیگر شاخصههای این حوزه است.
حجت الاسلام ولدان در تشریح محور انگیزشی با ۱۳ مؤلفه نیز بیان کرد: آرمانگرایی، استقلالطلبی، امیدآفرینی و مقابله با ناامیدی، حفظ دستاوردهای انقلاب، مسئولیتپذیری اجتماعی و مقابله با تهدیدهای خارجی از جمله محرکهای مهم در این چارچوب است.
وی افزود: توجه به تربیت و نقشآفرینی نسل جوان، اعتماد به توان داخلی، استقامت در شرایط دشوار، حفظ عزت و اقتدار ملی، تقویت جایگاه ایران در منطقه، تأکید بر مشارکت مردم و تلاش برای حفظ انسجام جریانهای همسو با نظام نیز در زمره شاخصههای انگیزشی قرار میگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین با اشاره به ۱۳ شاخصه کنشی اظهار کرد: تصمیمگیری راهبردی در مسائل کلان، استفاده گسترده از سخنرانی و ارتباط مستقیم با افکار عمومی، تعیین سیاستهای کلی در حوزههای مختلف، حمایت از توسعه علمی و فناوری و تقویت توان دفاعی کشور از جمله نمودهای رفتاری این سیره است.
وی ادامه داد: حمایت از سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نهادسازی و تقویت ساختارهای نظام، استفاده از ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی برای بسیج اجتماعی، حمایت از جریانهای مقاومت منطقهای، واکنش فعال به تحولات سیاسی داخلی و خارجی و مقابله با نفوذ و فشار خارجی از دیگر شاخصههای کنشی به شمار میرود.
حجت الاسلام ولدان، ارتباط مستمر با گروههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و پیگیری اهداف و سیاستهای اعلامشده در طول دوره رهبری را از دیگر مؤلفههای این بخش دانست و گفت: این مجموعه در کنار یکدیگر تصویری از نوع نگاه، ارزشها، انگیزهها و نحوه عمل و رفتار قابل مشاهده در سیره حکمرانی شهید آیتالله خامنهای ارائه میکند.
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