به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر اخلال در نظم عمومی، عربدهکشی و درگیری در یکی از جایگاههای سوخت تهران، موضوع بلافاصله در دستور کار کارشناسان پلیس اطلاعات فاتب قرار گرفت.
بر اساس بررسیهای اولیه، متهم پس از ورود به جایگاه سوخت و بیتوجهی به مقررات حاکم بر جایگاه، اقدام به سوختگیری کرده بود که با اعتراض تعدادی از شهروندان حاضر در محل مواجه شد.
این فرد در واکنش به اعتراض شهروندان، با رفتاری هنجارشکنانه اقدام به عربدهکشی و فحاشی کرده و در ادامه با حمله به یکی از شهروندان، وی را بهشدت مورد ضربوجرح قرار داده و سپس از محل متواری شده بود.
ردزنی تا خیابان کارگر
با اعلام موضوع، تیمهای عملیاتی پایگاه ششم پلیس اطلاعات فاتب بلافاصله وارد عمل شدند. مأموران با حضور در محل حادثه و انجام بررسیهای میدانی، بازبینی دوربینهای مداربسته جایگاه و همچنین پایش تصاویر دوربینهای محدوده را در دستور کار قرار دادند.
تحقیقات تخصصی و اقدامات اطلاعاتی مأموران سرانجام به شناسایی هویت متهم و مشخص شدن مسیرهای تردد وی منجر شد.
در ادامه این عملیات، مأموران با رصد دقیق تحرکات متهم، موفق شدند وی را در محدوده خیابان کارگر شناسایی کنند.
پایان فرار با عملیات ضربتی پلیس
در نهایت، تیم عملیاتی پایگاه ششم پلیس اطلاعات فاتب طی یک عملیات ضربتی و مقتدرانه، متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کرد.
پس از دستگیری، پروندهای در خصوص اقدامات مجرمانه وی و با لحاظ جنبه عمومی جرم تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
هشدار به برهمزنندگان نظم عمومی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تأکید بر استمرار برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: هیچ فردی حق ندارد با عربدهکشی، فحاشی، درگیری و رفتارهای خشونتآمیز، آرامش شهروندان را برهم بزند.
پلیس تهران با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، رفتارهای هنجارشکنانه و اقدامات افرادی را که با ایجاد درگیری و شرارت، امنیت و آرامش عمومی را هدف قرار میدهند، رصد کرده و با آنان برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و کسانی که با رفتارهای شرارتآمیز قصد ایجاد رعب و بینظمی دارند، بدانند که فرار از صحنه جرم پایان ماجرا نیست؛ پلیس با ردزنی اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، آنان را شناسایی و به دست قانون خواهد سپرد.
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