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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۴۲

هشدار جدي رايس به پاكستان نسبت به احداث خط لوله گاز با ايران

واشنگتن ضمن هشدار به پاكستان درباره احداث خط لوله گاز هند و پاكستان اعلام كرد كه اين پروژه موجب تقويت ايران شده و از نظر اقتصادي اثرات منفي بر آمريكا خواهد داشت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت ايترنتي الجزيره ، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا طي ديدار خود از منطقه جنوب و جنوب شرق آسيا گفت : هر اقدامي كه موجب تقويت ايران شود چه تجاري يا غيره آمريكا را ناخشنود خواهد كرد . 

رايس گفت : از ديدگاه ما نگراني درباره ايران دراين زمان به خوبي شناخته شده است و ما نگراني خود را در باره همكاري پيرامون خط لوله گاز را انتقال داده ايم .

پيشتر نيز رايس درباره احداث خط لوله گاز به هند هشدار داده بود .

از سوي ديگر و به نقل از سايت پك تريبيون ، جليل عباس جيلاني سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان نيز در واكنش به اظهارات رايس گفت : ما در باره اين مسئله براساس منافع ملي خود تصميم گيري خواهيم كرد و موضع ما در اين رابطه بسيار مشخص است .

هند نيز پيشتر اعلام كرده بود احداث خط لوله گاز هند و پاكستان طبق برنامه انجام خواهد شد .

کد مطلب 166946

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