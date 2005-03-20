هشدار جدي رايس به پاكستان نسبت به احداث خط لوله گاز با ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت ايترنتي الجزيره ، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا طي ديدار خود از منطقه جنوب و جنوب شرق آسيا گفت : هر اقدامي كه موجب تقويت ايران شود چه تجاري يا غيره آمريكا را ناخشنود خواهد كرد .



رايس گفت : از ديدگاه ما نگراني درباره ايران دراين زمان به خوبي شناخته شده است و ما نگراني خود را در باره همكاري پيرامون خط لوله گاز را انتقال داده ايم .



پيشتر نيز رايس درباره احداث خط لوله گاز به هند هشدار داده بود .

از سوي ديگر و به نقل از سايت پك تريبيون ، جليل عباس جيلاني سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان نيز در واكنش به اظهارات رايس گفت : ما در باره اين مسئله براساس منافع ملي خود تصميم گيري خواهيم كرد و موضع ما در اين رابطه بسيار مشخص است .

هند نيز پيشتر اعلام كرده بود احداث خط لوله گاز هند و پاكستان طبق برنامه انجام خواهد شد .



