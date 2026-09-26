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۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۳

رایزنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز

رایزنی ایران و عمان درباره تنگه هرمز

وزارت خارجه عمان از دیدار وزیر خارجه این کشور با سید عباس عراقچی در نیویورک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان اعلام کرد که بدرالبوسعیدی وزیر خارجه این کشور با سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در نیویورک دیدار و در خصوص تلاش های صورت گرفته درباره تعدادی از پرونده های منطقه ای و تحولات کنونی رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف بر ضرورت اهمیت تداوم ارتباطات دیپلماتیک با هدف همگرایی و اعتماد سازی تاکید کردند.

وزارت خارجه عمان تصریح کرد که وزرای خارجه این کشور و ایران در خصوص رایزنی های جاری برای تأمین امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و تضمین آزادی حرکت کشتی ها با هدف حمایت از جریان تجارت جهانی و انتقال انرژی بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6958546

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