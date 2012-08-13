حضور در راهپیمایی روز قدس نماد پایبندی به اندیشه امام راحل (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی صبح دوشنبه در جلسه برنامه ریزی مراسم راهپیمایی روز قدس گفت: ملت دیندار ایران اسلامی با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری بار دیگر با حضور در راهپیمایی روز قدس به دنیا ثابت می کنند که پشتیبان ولایت و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بوده و توطئه های دشمنان تاثیری در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی ندارد.

وی با اشاره به اهمیت وحدت بین جوامع اسلامی افزود: حضرت امام (ره) وحدت کلمه را رمز پیروزی در مقابل دشمنان اعلام کردند و مقام معظم رهبری نیز همواره بر آن تاکید دارند.

فرماندار بیجار نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس نماد هوشیاری و بینش امام راحل (ره) دانست و اظهار داشت: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس نشان از تدبیر امام خمینی (ره) برای ادامه مقابله با استکبار دارد.

جمشیدی ادامه داد: امروز جهانیان به حقانیت انقلاب اسلامی پی برده اند و مسیری که حضرت امام خمینی (ره) ارائه کرده اند امروز توسط سایر مسلمانان دنبال می شود که این خود نیز نمادی از هوشمندی و اعتقاد امام راحل (ره) به وحدت اسلامی است.

وی یادآور شد: امروز دشمن همه تلاش خود را در راستای تضعیف جبهه اسلام و کشورهای اسلامی به کار گرفته است، بنابراین باید در این میان با هوشیاری کامل به مقابله با نظام کفر برخیزیم.

فرماندار بیجار در پایان بر حضور گسترده و حماسی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید کرد و گفت: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی بار دیگر با حضور گسترده و کم نظیر خود در راهپیمایی روز جهانی قدس از ملت مظلوم فلسطین حمایت کرده و جنایات رژیم غاصب اسرائیل را محکوم می کنند.