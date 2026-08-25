دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از رتبه ۳۱ به رتبه دوم کشوری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب افراسیاب ظهر سه شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، ضمن خداحافظی از همکاران و مردم استان، اظهار کرد: در سایه همراهی و تلاش همکاران اداری و قضایی توانستیم در سال ۱۴۰۴ در شاخصهای دادرسی رتبه دوم کشوری و در سایر شاخصها رتبه ممتاز را کسب کنیم.
وی افزود: این در حالی است که در ابتدای دوره مدیریت، دادگستری استان از نظر شاخصهای ارزیابی در رتبه ۳۱ کشور قرار داشت و رسیدن به این جایگاه حاصل تلاش جمعی مجموعه قضایی استان بوده است.
رئیس سابق دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از کارکنان دادگستری استان گفت: از همه همکارانم درخواست حلالیت دارم و امیدوارم اگر در دوران مسئولیتم کوتاهی یا خطایی از من سر زده است، مرا ببخشند.
افراسیاب با بیان اینکه خود را پاسبانی برای حراست و صیانت از مجموعه قضایی و حقوق مردم میدانست، اظهار کرد: اجازه ندهید سنگینی اعمال منفی روز قیامت مانع عبور من از پل صراط شود؛ باور کنید در دوران مسئولیت، پاسبانی بیدار برای حراست و صیانت از شما بودم و از همه درخواست حلالیت دارم.
وی خطاب به مردم کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: مردم غیور و انقلابی استان، همانند همکارانم در این مدت همراهی کردید. در کنار شما ایستادم و برای احقاق خون شهدا و انجام وظیفه در مسیر آرمانهای انقلاب تلاش کردم.
رئیس سابق دادگستری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگر کار خوبی انجام دادهام، وظیفهام بوده و اگر در جایی بدی یا کوتاهی از من سر زده است، از مردم استان درخواست میکنم مرا حلال کنند.
افراسیاب در پایان از اعضای شورای تأمین، استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، دادستان مرکز استان و تمامی همکاران اداری و قضایی قدردانی کرد و گفت: برای استان کهگیلویه و بویراحمد آیندهای روشن آرزو دارم و از همه میخواهم با رئیس جدید دادگستری استان همراهی کامل داشته باشند.
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