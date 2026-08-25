ضرورت پایش مستمر کیفیت آب رودخانه ارس در سند دیپلماسی آب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست کارگروه ملی تهیه و تدوین سند دیپلماسی آب کشور با حضور کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و امور بینالملل وزارت امورخارجه و رئیس کارگروه و جعفر گوهرگانی سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و نماینده تامالاختیار وزیر جهاد کشاورزی در این کارگروه برگزار شد.
برگزاری این نشست به استناد تکلیف مقرر در ذیل بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با محوریت وزارت امور خارجه و مشارکت دستگاههای ذیربط بود که معاون سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان وزارت نیرو، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط نیز حضور داشتند.=
در نشست فوق، در ادامه بررسی سرفصلهای پیشنویس سند دیپلماسی آب کشور، موضوع کشورهای ارمنستان و پاکستان در دستور کار قرار گرفت و تعاریف، چالشهای عمومی و اختصاصی، فرصتها و ظرفیتها، راهکارها، برنامههای اجرایی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل هیدروپلیتیکی این کشورها بررسی و ارزیابی شد.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این نشست با تأکید بر اهمیت رودخانه ارس و جایگاه آن در مناسبات آبی کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه ارمنستان یکی از کشورهای حوضه آبریز ارس است، مسائل مرتبط با رودخانه ارس باید با رویکردی دقیق، مستمر و مبتنی بر همکاریهای بیندستگاهی و دیپلماتیک دنبال شود.
جعفر گوهرگانی با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل زیستمحیطی و کیفیت منابع آب ارس افزود: موضوع آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و همچنین احتمال ورود پساب نیروگاههای ارمنستان به رودخانه ارس، از موضوعات مهمی است که باید در چارچوب دیپلماسی آب کشور مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
وی تشکیل یک سازوکار منسجم برای رصد وضعیت رودخانه ارس را ضروری دانست و تصریح کرد: پایش کیفیت آب رودخانه ارس نباید مقطعی باشد؛ لازم است کارگروهی ویژه با مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط تشکیل شود تا کیفیت آب این رودخانه بهصورت مستمر پایش و نتایج آن در تصمیمگیریهای مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: تشکیل کارگروه ویژه پایش دائمی کیفیت آب رودخانه ارس باید بهعنوان یکی از راهبردهای اساسی سند دیپلماسی آب جمهوری اسلامی ایران در قبال ارمنستان مورد توجه قرار گیرد تا ضمن رصد مستمر وضعیت منابع آب، زمینه پیگیری مؤثر مسائل و چالشهای هیدروپلیتیکی ارس فراهم شود.
در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماتیک و تخصصی و تدوین راهکارهای اجرایی برای مدیریت مسائل مشترک آبی با کشورهای همسایه تأکید شد.
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