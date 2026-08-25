احداث ۳۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عبدالهیان صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح نیروگاه CHP (تولید همزمان برق و حرارت) کمی‌آباد اردبیل، که با حضور زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور برگزار شد، با تبریک هفته دولت و هفته وحدت، با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های برق و انرژی‌های تجدیدپذیر استان اردبیل با اشاره به ابلاغ ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو برای مدیریت پیک تابستان، اظهار کرد: اولین پروژه از این مجموعه، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بود که استان اردبیل با پیگیری استاندار و فرمانداران، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته است.

وی با بیان اینکه در هفته دولت، پروژه‌هایی به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان در استان افتتاح خواهد شد، افزود: از این میزان، ۲۵۰ میلیارد تومان مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: در خصوص وضعیت تولید و مصرف برق استان، گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با ظرفیت یکهزار و ۲۷۰ مگاوات، اصلی‌ترین منبع تولید استان محسوب می‌شود. پیک بار استان در تاریخ ۵ مرداد، ساعت ۱۳ و ۵۳ دقیقه، به ۴۸۳ مگاوات رسید، در حالی که مصرف واقعی در آن لحظه ۵۸۷ مگاوات ثبت شده است.

عبدالهیان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تولید ، خاطرنشان کرد: علاوه بر نیروگاه سیکل ترکیبی، از نیروگاه‌های مقیاس کوچک CHP در مشگین‌شهر، ترمی و اردبیل، نیروگاه آبی مغان با ۹ مگاوات و نیروگاه زمین‌گرمایی مشگین‌شهر به‌صورت آزمایشی ۵ مگاوات تولید دارند که طبق گزارش مدیریت شبکه برق ایران، نیروگاه زمین‌گرمایی تا یک هفته آینده به‌طور رسمی وارد مدار خواهد شد.

وی تأکید کرد: این نیروگاه، اولین و تنها نیروگاه زمین‌گرمایی کشور است که برخلاف نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، تحت تأثیر شرایط اقلیمی و زمان روز قرار نمی‌گیرد و تولید پایدار ۵ مگاواتی را ارائه می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در ادامه به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان فعال است و تا هفته آینده ۳۰ مگاوات دیگر به آن افزوده می‌شود. همچنین عملیات اجرایی برای ۱۴۹ مگاوات در ۱۵ ساختگاه آغاز شده و مجوز ۱۵۲ مگاوات دیگر نیز صادر شده است؛ به‌طوری که مجموع برنامه‌ریزی برای نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۳۱۰ مگاوات می‌رسد.

عبدالهیان با اشاره به جایگاه برتر استان در حوزه نیروگاه‌های خانگی، گفت: اردبیل در نصب نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی خانگی، رتبه دوم کشور را دارد و تاکنون ۳۷۰ واحد به بهره‌برداری رسیده و ۵۰ واحد دیگر نیز تا یک ماه آینده وارد مدار می‌شود.

وی افزود: ۶۳ ساختمان اداری مجهز به نیروگاه خورشیدی شده و ۱۲ مورد دیگر در دست احداث است؛ همچنین ۸۰ نیروگاه ۵ کیلوواتی برای مدارس استان در حال نصب می‌باشد.

مدیرعامل توزیع برق اردبیل با بیان چالش‌هایی نظیر شرایط کوهستانی جنوب استان و مسئله «حبس تولید انرژی»، از اختصاص یک همت اعتبار از محل سفر رئیس‌جمهور برای این بخش خبر داد و افزود: خرید تضمینی ۲۰ ساله برق نیز از دیگر مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

وی در پایان با اشاره به ناترازی مصرف در ایام اوج، اظهار کرد: در بخش صنعت روزانه ۳۵ مگاوات و در بخش کشاورزی بین ۳۰ تا ۶۰ مگاوات مصرف داریم که مجموع ناترازی استان به ۱۰۰ تا ۱۲۰ مگاوات می‌رسد. اما با بهره‌برداری از ۳۰ مگاوات نیروگاه تا هفته آینده و اجرای ۱۴۹ مگاوات دیگر، پیش‌بینی می‌شود با افتتاح ۷۰ تا ۸۰ درصدی این پروژه‌ها تا پیک سال آینده، مشکل ناترازی برق استان به‌طور کامل حل شود.