به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح سه‌شنبه در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی در سنندج، با اشاره به جایگاه وحدت در جامعه اسلامی اظهار کرد: وحدت یک امر راهبردی است و نباید با نگاه‌های تنگ‌نظرانه، اختلافات و تحریکات دشمنان اجازه داد پیوند میان مسلمانان آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه وحدت میان شیعه و اهل سنت سابقه‌ای دیرینه دارد، افزود: پیش از آنکه برای ایجاد وحدت تلاش کنیم باید بدانیم که این وحدت وجود داشته و امروز نیز وجود دارد و مهم‌ترین وظیفه ما صیانت از این سرمایه ارزشمند است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره برادری و همدلی، وحدت اسلامی را دارای ابعاد مختلف دانست و بیان کرد: وحدت باید بر پایه برادری، دلسوزی، خیرخواهی و عقلانیت شکل بگیرد و مسلمانان نباید اجازه دهند اختلافات به دشمنی و تقابل تبدیل شود.

پورذهبی ادامه داد: اگر مسلمانان با نگاه تنگ‌نظرانه به یکدیگر نگاه کنند، زمینه برای ایجاد کینه و گسست فراهم می‌شود، بنابراین باید با تقویت روحیه برادری از هر اقدامی که موجب ایجاد فاصله میان مسلمانان می‌شود، جلوگیری کرد.

وی همچنین بر نقش عقلانیت در حفظ وحدت تأکید کرد و گفت: بسیاری از اختلافات فکری و لفظی از طریق گفت‌وگو، نشست‌های مشترک، تبادل نظر و تعامل میان علما و اندیشمندان قابل حل است و نباید این اختلافات به نزاع و دشمنی میان مسلمانان تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب درباره وحدت اسلامی، ایمان قلبی را یکی از الزامات تحقق وحدت دانست و اظهار کرد: وحدت نباید صرفاً در سطح شعار و لقلقه زبان باقی بماند، بلکه مسلمانان باید در عمل و از عمق وجود به برادری و همدلی اعتقاد داشته باشند.

پورذهبی افزود: در کنار ایمان قلبی، برخورداری از نگاه عمیق و پرهیز از سطحی‌نگری نیز برای حفظ وحدت ضروری است و مسلمانان باید با تکیه بر عقل، وجدان و فطرت انسانی، مسیر همگرایی را دنبال کنند.

وی با تأکید بر اینکه وحدت به معنای از بین رفتن تفاوت‌های مذهبی نیست، خاطرنشان کرد: منظور از وحدت این نیست که شیعه، سنی شود یا اهل سنت مذهب خود را تغییر دهد؛ بلکه شیعه باید شیعه بماند و اهل سنت نیز بر مبانی خود پایبند باشد و همه مسلمانان در عین حفظ هویت مذهبی، در برابر توطئه‌های دشمنان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تصریح کرد: هر فردی که بخواهد درباره مسائل اعتقادی و مذهبی گفت‌وگو کند، این موضوع باید از مسیر علمی و گفت‌وگوی عالمانه دنبال شود و اختلافات مذهبی نباید دستاویزی برای ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی شود.

پورذهبی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن گفت: مسلمانان نباید اجازه دهند دشمن از اختلافات میان آنها سوءاستفاده کند و گروه‌هایی مانند داعش و جریان‌های افراطی از همین اختلافات برای ضربه زدن به جهان اسلام بهره ببرند.

وی با بیان اینکه وحدت اسلامی باید بر پایه قرآن و آموزه‌های اسلام استوار باشد، افزود: وحدت زمانی پایدار خواهد بود که بر اعتصام به حبل‌الله و اصول مشترک اسلامی تکیه داشته باشد و نباید بر مبنای تعصبات قومی و برداشت‌های سطحی شکل گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین بر اهمیت برگزاری برنامه‌هایی همچون هفته وحدت تأکید کرد و اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی فرصتی برای تقویت پیوند میان مسلمانان، گفت‌وگو میان علما و تبیین مبانی مشترک امت اسلامی است.

پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان، از حضور علما، مسئولان، اندیشمندان و مهمانان داخلی و خارجی در همایش بین‌المللی وحدت اسلامی قدردانی کرد و گفت: برگزاری این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ای برای تبادل اندیشه و تقویت گفتمان وحدت در جهان اسلام باشد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدا و شهدای روحانیت، بر ضرورت تداوم مسیر وحدت اسلامی تأکید کرد و گفت: اسلام، عمل به قرآن و پایبندی به اصول مشترک، از مهم‌ترین عوامل حفظ اقتدار و انسجام امت اسلامی است.