به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی، معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، در جریان سفر به خراسان شمالی با حضور در آستان مقدس سلطان سیدعباس(ع) بجنورد، این مکان مقدس و معنوی را زیارت کرد.

وی در این حضور معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این امامزاده واجب‌التعظیم و قرائت فاتحه، از بخش‌های مختلف آستان مقدس سلطان سیدعباس(ع) بازدید کرد و در جریان فعالیت‌ها، برنامه‌های فرهنگی و ظرفیت‌های موجود در این مجموعه قرار گرفت.

معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی همچنین در حاشیه این بازدید، با جمعی از مسئولان و دست‌اندرکاران آستان مقدس دیدار و گفت‌وگو کرد و بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی اماکن متبرکه تأکید شد.