زمان برگزاری آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور اعلام شد

حسین فاطمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون طبق برنامه زمان بندی شده به صورت همزمان و سراسری رأس ساعت 9 صبح روز جمعه سوم شهریور ماه در مرکز استان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: تهیه کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان از ساعت 11 روز یکشنبه 29 مردادماه تا ساعت 11 روز پنج شنبه دوم شهریورماه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز سنجش آموزش و پرورش امکان پذیر خواهد بود.

فاطمی نژاد اظهار داشت: داوطلبان با توجه به کد رهگیری، کد ملی، کد پرسنلی و مشخصات کارت ثبت نام می توانند کارت خود را دریافت کنند.

رئیس اداره سنجش آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: داوطلبان لازم است یک روز قبل از برگزاری آزمون حوزه امتحانی را شناسایی کرده تا در روز آزمون با مشکلی مواجه نشوند.

وی یادآور شد: چنانچه داوطلبان در روزهای دریافت کارت با مشکلی مواجه شدند، برای رفع نقص به اداره سنجش آموزش و پرورش مراجعه تا نسبت به رفع آن توسط ناظر وزارت پیگیری انجام شود.