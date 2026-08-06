فرصت دوباره آموزش و پرورش به غایبان امتحانات نهایی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی، اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش و با توجه به برگزاری امتحانات نهایی معوق در چهار استان جنوبی کشور غایبان موجه امتحانات نهایی دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی می‌توانند در آزمون‌های مرحله کشوری شرکت کنند.

وی افزود: این دسته از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند در امتحاناتی که مطابق برنامه ابلاغی در روزهای شنبه ۱۷ و سه‌شنبه‌ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، حضور یابند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد: داوطلبان مشمول این اطلاعیه برای ارائه اسناد و مدارک مثبت مبنی بر موجه بودن غیبت خود در آزمون حداکثر تا ساعت ۱۸ امروز پنجشنبه ۱۵ مردادماه به واحدهای سنجش و ارزشیابی شهرستان‌ها مناطق و نواحی آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه کنند.

ضیایی، تصریح کرد: این داوطلبان همچنین می‌توانند از ساعت ۲۰ امروز با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir نسبت به دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.