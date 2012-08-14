راهیابی هنرمند اراکی به بخش نهایی دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

سعید عبدالحمیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: 32 فیلمنامه به بخش نهایی مسابقه فیلمنامه های سینمایی قلم طلایی این جشنواره راه پیدا کرده اند که از این میان فیلم نامه" زبان مادری" نوشته الهام معروفی هنرمند جوان اراکی نیز از جمله این آثار است.

وی با بیان اینکه در این جشنواره نام فیلمنامه نویسان تراز اول کشور همچون نغمه ثمینی و مهرداد خوشبخت به چشم می خورد اظهارداشت:این فیلمنامه ها از بین 143 فیلمنامه بلند ارسالی به دبیرخانه جشنواره انتخاب شده اند که این آثار در مرحله اول توسط حبیب اله بهمنی، ناصرهاشم زاده، سیدهادی منبتی، عباس رافعی و حجت قاسم زاده اصل انتخاب و برای حضور و رقابت در مرحله مسابقه معرفی گردید.

شایان ذکر است دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، توسط انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و با مشارکت و همیاری"سازمان سینمایی کشور و استانداری کرمان" برگزار می شود.

این جشنواره با رویکرد "مقاومت، بصیرت و شکوفایی و به منظور" تبیین فرهنگ مقاومت و پاسداشت حماسه های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس" و "نگاه به حضور سازنده ایثارگران در مقابل دشمنان"، "تحریم اقتصادی"، "دستاوردهای علمی و افتخارات جهانی"، "مقاومت و بیداری اسلامی"، "مقابله با استکبار جهانی"، "تروریسم" و"صهیونیسم بین الملل" در قالب بخش های مختلف سینمایی، کوتاه، مستند، ویدیویی، فیلمنامه نویسی و چشم انداز سینمای مقاومت ایران از 2 مهر تا 6 مهر ماه مصادف با هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

