حکم شهید بدون تسهیلات/ محیط زیست جور بنیاد شهید را کشید

به گزارش خبرنگار مهر، شهید، کلمه ای که هر کس با شنیدن آن به یاد دوران دفاع مقدس می افتد، دورانی که از خود 250 هزار شهید به جا گذاشت این در حالی است که پس از دوران دفاع مقدس افراد زیادی جان خود را برای دفاع از کشور، نجات جان انسان ها و جلوگیری از تعارض به عرصه ای طبیعی و حیات وحش مظلوم از دست می دهند.

شهدا و ایثارگران هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و امروز صد و سیزدهمین محیط بان نام خودرا درتاریخ فداکاریهای حماسی ایران زمین ثبت کرده اند.

شاید برای هر ایرانی قابل تأمل باشد که چطور ممکن است کسی جان خود را به خاطر حفظ حیات وحش به خطر بیاندازاد. اما در کمتر از یکسال گذشته تقریباً یکماه پس از شهادت محیط بان سیستان و بلوچستان 4 محیط بان در سنندج برای مبارزه با متجاوزان به عرصه های طبیعی جان خود را از دست دادند.

در سالهای پس از انقلاب تا کنون نیز بیش 113 محیط بان در راه اجرای وظایف محوله جان خود را از دست دادند.

حدود 10 روز پیش درحوزه مرکزی پاسگاه لشکر دره محیط بان جوان عبدالله یاری که رئیس این منطقه حفاظت شده است در حین انجام مأموریت و گشت زنی با یک گروه 3 نفره از شکارچیان متخلف مواجه شد که بعد از دستور ایست و متوقف کردن شکارچیان در حالیکه به قصد توقیف سلاح شکارچیان متخلف به سمت آنها قدم برمی داشت باشلیک گلوله یکی از شکارچیان که به شهادت رسید.

امروز همسراین محیط بان جوان با قامتی پر از افتخار از این همه رشادت و فداکاری همسرش و با چشمانی نگران از آینده فرزند دوساله اش محمد جواد به دیدار رییس سازمان محیط زیست آمده بودند تا شاید وعده های رییس سازمان محیط زیست نگرانی هایشان را اندکی کاهش دهد و روزنه امیدی برای یادگار این محیط بان جوان باشد تا در آینده بتواند با دلگرمی راه پدرش را در حفظ و حراست محیط زیست ادامه دهد.

داشتن حکم شهید اما برخوردار نبودن از تسهیلات خانواده شهدا شاید یکی از مهمترین دغدغه هایی است که خانواده های محیط بانان قربانی با آن درگیر هستند.

اما ظهر امروز رییس سازمان محیط زیست در حاشیه دیدار با خانواده شهید عبدالله یاری اعلام کرد با وجود اینکه از نظر بنیاد شهید محیط بانانی که در حین مأموریت و درگیری با شکارچیان و متجاوزان عرصه های طبیعی به شهادت می رسند در حکم شهید هستند اما شهید محسوب نمی شوند اما سازمان محیط زیست از محل درآمد های خود برای خانواده این افراد تسهیلاتی تقریباً مشابه آنچه بنیاد شهید برای خانواده شهدا در نظر می گیرد فراهم می کند.

محمد جواد محمدی زاده در ادامه از رایزنی های سازمان محیط زیست با مجلس و دولت و مسئولان بنیاد شهید برای ارائه تسهیلات خانواده شهدا به خانواده محیط بانان شهید توسط بنیاد شهید خبر می دهد: اما تا زمانی که این مسئله محقق شود سازمان محیط زیست در حد توان خود به خانواده های این افراد خدمات ارایه می کند.

113 محیط بان شهید در کنار صدها محیط بان مجروح و آسیب دیده آمار دردناکی است از آنچه که شکارچیان با پاسداران زیست بوم این سرزمین کرده اند.

کمبود امکانات و تعداد محیط بان، عدم حمایت مراجع دولتی و قضایی از محیط بانان و عدم قاطعیت در برخورد با متخلفان، همگی در مرگ این 113 محیط بان مظلوم کم و بیش تاثیر گذار بوده است.

به اعتقاد محمدی زاده، قوانین موجود برای تخلفات صید و شکارهای غیر مجاز بازدارنده نیست و باید این گونه مقررات تشدید شوند و با متخلفان برخورد قوی تر صورت گیرد.

او از دستگیری متخلفان و تحویل آنها به مقامات قضایی خبر داد و اضافه کرد: از آنجا که قتل نفس صورت گرفته امیدواریم هرچه زودتر این افراد به سزای اعمالشان برسند و اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شود. .

به گفته او، سازمان محیط زیست در حد توان خود از خانواده این افراد دلجویی می کند و برای بیمه تکمیلی ، بیمه عمر و معیشت خانواده این افراد اقداماتی انجام می دهد اما بدون شک این اقدامات کافی نیست.

معاون رییس جمهوردر ادامه گفت: پیشنهاد تشدید قوانین متخلفان صید و شکار را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده ایم و امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود .

محمدی زاده اضافه کرد: حدود چهار سال قبل محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست ضابط دستگاه قضایی محسوب نمی شدند و زمانی که بین آنها و شکارچیان متخلف درگیری رخ می داد به عنوان دعوای شخصی محسوب می شد اما بعد از تاسیس یگان حفاظت محیط زیست محیط بانان جزو ضابطان دستگاه قضایی شمرده می شوند و بعد از هر گونه حادثه ای مورد حمایت دستگاه قضایی قرار می گیرند.

محمدی زاده با بیان اینکه سه هزار و 200 محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشغول فعالیت هستند افزود: محیط بانانی که پیش از تاسیس یگان حفاظتی درگیر چنین مسایلی شدند و در بازداشت به سر می برند و تعدادشان چهار محیط بان است مشمول این قانون نمی شوند اما سازمان محیط زیست تلاش می کند تا ساز و کاری برای آنها بیندیشد.

او به موضوع آموزش برای محیط بانان اشاره کرد و گفت: از زمان استقرار یگان حفاظت محیط زیست ، دانشگاه محیط زیست موظف شد تا محیط بانان را آموزش دهد تا با نحوه صحیح استفاده از اسلحه و زمان استفاده از آن آشنا شوند.

در پایان دیدار محمد جواد محمدی زاده با اهدای یک جلد قرآن الکترونیک از خانواده این مرحوم دلجویی کرد.

.........................

گزارش از بهار سلاحورزی



