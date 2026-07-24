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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۷

شرط بن‌گویر برای پیوستن به کابینه بعدی نتانیاهو

شرط بن‌گویر برای پیوستن به کابینه بعدی نتانیاهو

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، برکناری یک فرد مشخص را شرط پیوستن حزبش به کابینه آینده نتانیاهو اعلام کرد و به نخست‌وزیر این رژیم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، روزنامه عبری معاریو گزارش داد ایتامار بن‌گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به بنیامین نتانیاهو هشدار داده است که در صورت ابقای فردی که اکنون مشاور حقوقی کابینه است، حزب او به هیچ ائتلافی پس از انتخابات آتی رژیم نخواهد پیوست.

بر اساس این گزارش، بن‌گویر در نامه‌ای به نتانیاهو، برکناری فوری این شخص و تعیین جایگزینی برای او را پیش‌شرط حضور حزبش در کابینه آینده عنوان کرده و خواستار انتصاب فردی شده است که از سیاست‌های کابینه حمایت کند.

این اختلافات در حالی تشدید شده که انتخابات سراسری رژیم صهیونیستی قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود و شکاف‌های داخلی رژیم بیش از گذشته آشکار شده است.

کد مطلب 6897239

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