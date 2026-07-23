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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

لفاظی‌های جدید ترامپ علیه انصارالله یمن 

لفاظی‌های جدید ترامپ علیه انصارالله یمن 

رئیس جمهور آمریکا در واکنش به محاصره اعمال شده از سوی نیروهای مسلح یمن علیه متجاوزان سعودی، تهدیدات واهی جدیدی را مطرح کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارات خود، ایران را مسئول حملات انجام شده توسط نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ علیه متجاوزان سعودی معرفی کرده است.

این ادعا در حالی مطرح شده که طرح یمنی‌ها برای محاصره عربستان سعودی و ممانعت از تردد کشتی‌های آنها در تنگه باب المندب ، بعد از نقض آتش بس توسط عربستان سعودی و حمله به فرودگاه بین المللی صنعا صورت گرفته است.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود گفت که یمنی‌ها به اقدامات خود بازگشته‌اند و شب گذشته به دو کشتی سعودی حمله کرده‌اند.

رئیس جمهور آمریکا ضمن تکرار تهدیدات واهی خود در منطقه مدعی شد که اگر یمنی‌ها حملات خود را تکرار کنند، واشنگتن آن‌ها را به عنوان عوامل ایران در نظر خواهد گرفت.

ترامپ در ادامه لفاظی های خود علیه ایران مدعی شد که در صورت تکرار این حملات، مجازات نظامی سنگینی علیه ایران و انصارالله یمن انجام خواهد شد.

دونالد ترامپ شب گذشته نیز تهدیداتی را علیه ایران مطرح کرده و مدعی شد که در صورت حمله ایران به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، پل‌ها و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که ناوبری بین المللی بدون اعتماد به تهدیدات ترامپ، از تردد بر خلاف ترتیبات اعمال شده توسط جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز خودداری می‌کنند و اعتمادی به حمایت ادعایی ترامپ از آنها در تنگه هرمز ندارند.

کد مطلب 6896978

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