235 هزار تن محصولات باغی در کردستان تولید شد/صادرات 40 درصد میوه تولیدی استان

اردشیر پورحبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تلاش باغداران کردستانی برداشت میوه در این استان از مرز 235 هزار تن گذشت.

وی افزود: هلو، شلیل، زردآلو، گیلاس، آلبالو، آلو، توت فرنگی و گوجه از جمله محصولات باغی تولید شده استان کردستان است که از سطح هشت هزار و 266 هکتار باغ برداشت شده است.

معاون باغبانی جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه تولید محصولات باغی امسال نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد داشته است، بیان کرد: ارزش ریالی این محصولات حدود هشت هزار میلیارد ریال است.

پورحبیبی یادآور شد: شهرستان های سنندج، کامیاران، سروآباد، مریوان، سقز و بانه به دلیل برخورداری از آب و هوا و بارندگی های مناسب از مراکز تولید محصولات باغی در استان کردستان هستند.

وی ادامه داد: حدود 40 درصد از محصولات باغی تولیدی استان کردستان به سایر استان ها و کشور عراق صادر می شود.

معاون باغبانی جهاد کشاورزی کردستان اظهار داشت: استان کردستان دارای 30 هزار هکتار باغ است که دو هزار هکتار آن را محصولات دانه دار مانند سیب، گلابی و به و همچنین سه هزار و 500 هکتار را محصولات هسته دار مانند زرد آلو، هلو، شلیل، بادام، گیلاس، آلبالو و آلو تشکیل می دهد.

پورحبیبی گفت: مابقی باغات استان کردستان به کشت انگور دیم و آبی، توت فرنگی و گردو اختصاص یافته است.

وی در پایان افزود: هم اکنون در سطح استان کردستان 30 هزارهکتار باغ وجود دارد که هر ساله با اجرای طرح توسعه، پنج هزار هکتار به میزان این باغات افزوده می شود و با این روال سطح باغات استان در سال های آینده افزایش چشمگیری پیدا می کند.