وریا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان سنندج با برخورداری از بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ، بیش از ۳۵ درصد از سطح باغات استان را به خود اختصاص داده و از جایگاه ویژهای در تولید انواع محصولات باغی برخوردار است.
وی افزود: سنندج به دلیل ظرفیتهای مناسب اقلیمی و تولید محصولاتی همچون توتفرنگی، انگور، گردو و سایر محصولات باغی، رتبه نخست تولید بسیاری از این محصولات در استان را به خود اختصاص داده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر بیان کرد: اجرای برنامههای ترویجی و تحقیقاتی، اصلاح و نوسازی باغات، استفاده از نهالهای گواهیشده و اصلاحشده، انجام بهموقع عملیات باغی از جمله هرس، سرشاخهکاری، مدیریت کف باغ، مبارزه اصولی با علفهای هرز، کنترل آفات و بیماریها، شخم، تغذیه اصولی درختان و توسعه باغبانی حفاظتی، تأثیر قابل توجهی در افزایش کیفیت و کمیت محصولات باغی شهرستان داشته است.
رحیمی در پایان با اشاره به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف آب، حمایت از باغداران و تقویت زیرساختهای بخش باغبانی تأکید کرد و گفت: تداوم این اقدامات میتواند ضمن حفظ تولید، زمینه ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار باغداری در شهرستان سنندج را فراهم کند.
نظر شما